Buget de criză? Budapesta şi Croaţia sunt soluţia

Buget de criză? Budapesta și Croația sunt soluția

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă vă hotărâți ca în vacanță să fiți cu picioarele pe „pământ”, trebuie să țineți cont de câteva reguli absolut necesare. Mașina trebuie să aibă o stare impecabilă, iar taxele obligatorii să fie plătite la zi. Pentru estimarea costurilor (carburanți, taxe de drum), a timpului, a distanțelor, puteți folosi un route planner virtual. Următorul pas este căutarea unui loc de cazare pe site-urile de profil. Orientați-vă către hotelurile care au parcare și internet gratuite.În funcție de preferințele șoferului, puteți alege momentele în care să călătoriți, noaptea sau ziua. Evident, ziua este mai puțin obositor, însă timpul pierdut în trafic și costurile de cazare cresc. De asemenea, un GPS este extrem de util, însă poate fi compensat de traseul indicat de route planner printat și un copilot. Taxele de drum diferă de la țară la țară: unele se plătesc separat la intrarea în țară, altele sunt de tipul rovignetă sau taxe de autostradă. Serbia, Croația, Slovenia, Italia, Franța folosesc taxarea pe auto-stradă, deplasarea fiind gratis pentru autoturisme pe drumurile naționale, în vreme ce Ungaria, Cehia, Slovacia, Austria folosesc o taxă obligatorie de tip rovignetă care se ia pe o perioadă minimă de șapte sau zece zile și care costă în jur de zece euro. În nordul Europei (Germania, Olanda, Belgia) autoturismele nu plătesc nici rovigneta, nici taxa de drum.Budapesta, un paradisSuperbul oraș brăzdat de Dunăre este la fel de fermecător în orice anotimp. Primăvara nu găzduiește foarte multe evenimente, dar în august are loc Festivalul Sziget, unul dintre cele mai faimoase din lume, De asemenea, între 29 august -2 septembrie are loc Festivalul Berii de la castelul Buda, unde se pot degusta 100 de tipuri de bere, iar între 14-18 septembrie în Piața Eroilor puteți admira unii dintre cei mai frumoși cai din lume în cadrul evenimentului „Galopul Național”.Croația, vis la malul AdriaticiiDacă alegi să mergi în Croația, traseul trebuie calculat astfel încât să nu ajungi la hotel mai târziu de ora 00.00, căci nu toate hotelurile au recepționer non-stop. De asemenea, înainte de a alege hotelul, fixează principalele puncte de atracție, pentru a nu pierde foarte mult timp cu deplasările și a nu crește costurile. Referitor la bani, în țările în care nu este valabil euro este recomandabil să aveți un card și fie plătiți cu el, fie scoateți sume mici în moneda locală de la un bancomat.Atenție! În nicio țară din Europa dinspre vestul României nu sunt admise detectoarele de radar, chiar și prezența acestora în mașină în portbagaj este infracțiune și se pedepsește cu amendă și confiscarea aparatului. GPS-ul trebuie să aibă dezactivată opțiunea care anunță prezența camerelor video de viteză de pe șosea.Dacă respecți cu strictețe regulile, limitele de viteză și conduci corect, obții și cel mai mic consum de com-bustibil și eviți controalele poliției. O amendă de viteză pe autostradă în Austria, spre exemplu, poate fi și 100 de euro, ceea ce reprezintă bugetul pe două zile de excursie pentru o persoană. Nu uitați de asigurarea medicală pentru călătorii.Mâncare cu buget micLa capitolul mâncare cu buget redus, bătaia de cap este minimă, oferta de legume, fructe, salate este variată, iar supermarketurile pline de mâncare la prețuri decente. Pentru un plus de savoare a aventurii de vacanță, încercați să mâncați din restaurantele din care se răsfață localnicii și nu turiștii. În plus, majoritatea hotelurilor oferă mic dejun.