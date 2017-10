Bucătăria Feng Shui pentru o inimă sănătoasă

Vineri, 05 Iulie 2013

Din cele mai vechi timpuri, bucătăria a fost considerată inima casei. Așadar, nu ezitați să folosiți principiile Feng Shui pentru a avea o inimă fericită și sănătoasă.Specialiștii Feng Shui sunt de părere că bucătăria este reprezentată de elementul foc, un puternic indicator al belșugului și prosperității. Mâncarea simbolizează belșugul și sănătatea, fapt pentru care locul în care este gătită/ preparată are o mare importanță. Potrivit acestor reguli, este indicat ca bucătăria să fie poziționată în zona sudică sau estică a locuinței. Nu este recomandat să fie lângă baie sau sub aceasta în cazul în care casa are două sau mai multe nivele, deoarece elementul predominant al bucătăriei, focul, s-ar opune celui predominant al băii, apa.Cele mai importante componenteÎn mod frecvent, bucătăria curpinde diferite dispozitive: cuptor/plită, frigider, chiuvetă, cuptor cu microunde etc. Experții în Feng Shui spun că cea mai mare importanță o au cuptorul și plita, iar acestea nu pot fi poziționate lângă chiuvetă sau frigider, întrucât cele două sunt reprezentate de ele-mentul apă, iar cuptorului îi este caracteristic elementul foc. Pe același principiu, cuptorul cu microunde nu este indicat să fie lângă sau deasupra cuptorului, deoarece două dispozitive ca-racterizate de elementul foc pot aduce un flux prea mare de energie negativă.Ce-i de făcut?Dar cum ne descurcăm dacă spațiul nu ne permite să respectăm aceste principii? În acest caz, între cele două dispozitive se pot pune cristale sau plante verzi pentru a minimiza energia negativă. Apoi, va trebui să avem grijă ca bucătăria să fie mereu curată, luminoasă și aerisită. De fiecare dintre noi depinde ca bucătăria să fie un loc în care să stăm cu plăcere. Iar pentru un mediu plăcut, bucătăria trebuie să fie primitoare și să transmită căldură. Nu uitați că nuanțele vesele și luminoase propagă starea de sănătate, de fericire și de vitalitate, galbenul fiind o culoare potrivită în acest sens.Alte reguli Feng ShuiSe consideră că persoana care gătește trebuie să aibă vedere înspre ușă. Totuși, majoritatea plitelor/cuptoarelor sunt poziționate pe perete, astfel încât bucătarul este, cel mai adesea, cu spatele spre ușă. Din acest motiv, sunt indicate oglinzile care pot să reflecte intrarea. În plus, ele pot reflecta lumina și mări spațiul. O altă soluție ar fi amenajarea bucătăriei în stil insulă, acolo unde spațiul ne permite. Ideal ar fi să expuneți fructe și/sau flori proaspete, să păstrați cuptorul și plita mereu curate, să țineți ascuns gunoiul/ coșul de gunoi. De asemenea, nu expuneți fotografii cu prietenii sau cu membrii familiei în acest spațiu, nu păstrați obiectele rupte sau sparte: ori le aruncați, ori le reparați. Încercați să nu încărcați bucătăria cu tot felul de gadget-uri, iar pe cât este posibil, mobilierul să aibă forme curbate, astfel încât să acopere colțurile spațiului.Sunt reguli nu foarte greu de respectat, dar care odată respec-tate, fac din bucătărie un spațiu care încarcă întreaga familie cu energie pozitivă, ceea ce urmăresc și regulile Feng Shui.