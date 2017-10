Bruce Dickinson, un „şcolar mare”

Bruce Dickinson, un „școlar mare”

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pilotează aproape zilnic avioane de linie, s-a dat chiar și cu un „Spitfire”, conduce tancuri de război, trenuri cu aburi, colindă Londra pe bicicletă, face emisiuni radio și TV pentru BBC și Discovery și, în timpul liber, este idolul a milioane de rockeri. Cu toate astea, Bruce Dickinson, legenda rock născută la începutul anilor ’80 în Iron Maiden, o dată cu așa-numitul curent New Wave of British Heavy Metal, și-a găsit timp și a venit, vineri, pentru prima oară în România. A aterizat pe Otopeni, a mers câțiva kilometri cu mașina pâna la Băneasa și, după o apă rece și câteva vorbe schimbate cu jurnaliștii români, a plecat la manșa unui Antonov, de la București la Constanța, povestește site-ul www.apropo.ro. Dickinson a venit în România pentru un eveniment organizat în week-end la Constanța. Un grand-prix aviatic cu o serie de concur-suri pentru piloții sportivi la care participă nume grele din lumea exclusivistă a acestui sport și pe care specialistul Bruce Dickinson l-a comentat. Îmbrăcat cu o pereche de blugi, încălțat cu adidași și purtând un tricou clasic, simplu, Dickinson a apărut la întâlnirea cu jurnaliștii români zâmbind larg. Mic de statură, dar atletic și energic, injectat cu un excelent simț al umorului, rocker-ul britanic a recunoscut din start că nu știe mai nimic despre România. „Știu că ați scăpat de Ceaușescu și mai știu că de-aici se trage Dracula”, a spus Dickinson zâmbind. Despărțirea de trupă l-a îndreptat definitiv spre pilotaj A fost întrebat, pentru început, despre marea lui pasiune, pilotajul. S-a uitat pe geamul salonului oficial de la Băneasa la Antonov-ul la manșa căruia urma să plece către Constanța. „Despre Antonovul de-afară? Am mai pilotat unul la fel, la o petrecere de copii, acum câțiva ani. Am plimbat, pe rând, 40 de copii. Am făcut trei ture, a fost interesant. Singura problemă este că toate comenzile și indicatoarele de bord sunt scrise în limba rusă, inclusiv manualul este în rusă... E un avion cu dublă comandă care, de obicei, presupune ca un pilot să conducă efectiv avionul, iar celălalt sa facă restul de chestii care mai trebuie făcute la un zbor. Presupun că eu voi pilota, căci nu am cum să fac celelalte chestii din cauza comenzilor scrise în rusă...”, a răspuns, râzând, Dickinson. „Ultima oară am zburat ieri, 14 ore, din Insulele Capului Verde până pe Gatwick, la Londra. Dar m-am culcat la miezul nopții, liniștit, nu am ieșit nicăieri să mă îmbăt”, a spus starul heavy metal. I-au plăcut avioanele de mic, atunci când nașul și unchiul său, ambii activi în Royal Air Force (forțele aeriene britanice, n. red.), l-au luat și l-au dus la multe mitinguri aviatice. A cochetat și cu armata, dar nu i-a plăcut, deși spune că viața din armată este aproape la fel cu cea de pilot dar și cu cea de star rock. Vocalistul de la Iron Maiden recunoaște că se plictisește repede cam de orice, așa că trebuie mai mereu să găsească ceva nou de făcut. „Sunt momente în viață în care simți că te-ai plictisit și trebuie să schimbi ceva, să te îndrepți spre altceva, și-atunci riști și o faci“, vorbește el despre momentul despărțirii de colegii de la Iron Maiden. De altfel, despărțirea de trupă l-a îndreptat definitiv spre pilotaj, dar și spre alte experiențe generatoare de adrenalină. Ascultă „muzicile vechi, de poponari bătrâni din anii ’80" Despre muzică vorbește puțin. Restul îl face pe scenă. Tip de modă veche, Dickinson recunoaș-te că nu are un i-Pod, ci folosește „un clasic CD player”. Întrebat ce muzică are în el, spune că în momentul ăsta ascultă câteva cd-uri cu emisiunile lui muzicale de la BBC, ca să vadă dacă au fost bune de ceva sau nu. Ascultă și muzică nouă, dar, cu ironie, spune că nu a renunțat la „muzicile vechi, de poponari bătrâni din anii ’80". Povestește că statutul său de star rock i-a permis să încerce „chestii foarte tari“, ajungând astfel să conducă tancuri sau trenuri cu motoare pe aburi. „Cărui școlar nu i-ar plăcea să conducă un tanc? Căci ăsta sunt eu, un școlar mare!”, s-a prezentat, modest, omul de aproape 50 de ani, care spune că se plictisește constant de ce are și caută con-tinuu, dorind mai mult. Despre un eventual concert în România în viitorul apropiat a evitat să vorbească, spunând doar, cu diplomație, că și-ar dori să cânte aici împreună cu Iron Maiden, dar că „nu se știe încă nimic”. Trupa va pleca, la anul, într-un turneu mondial.Pilotează aproape zilnic avioane de linie, s-a dat chiar și cu un „Spitfire”, conduce tancuri de război, trenuri cu aburi, colindă Londra pe bicicletă, face emisiuni radio și TV pentru BBC și Discovery și, în timpul liber, este idolul a milioane de rockeri. 