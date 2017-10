Britney, în topul căutărilor pe internet

Ştire online publicată Luni, 10 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Numele cântăreței americane Britney Spears s-a situat pe primul loc în topul primelor zece cele mai căutate subiecte pe internet în 2007, realizat de portalul american de internet Yahoo!. Spears, în vârstă de 26 de ani, continuă să atragă atenția publicului, deși, în ultimul an, s-a evidențiat printr-un comportament excentric: s-a ras pe cap, a atacat un fotograf cu umbrela, s-a internat într-o clinică de dezintoxicare, s-a luptat cu fostul soț pentru custodia celor doi copii ai săi - pe care a pierdut-o - și a lansat primul său album din ultimii patru ani. Este pentru a șasea oară în cei șapte ani de existență a acestui top când Britney Spears ocupă prima poziție. Singura celebritate care a reușit s-o surclaseze pe vedeta pop a fost Paris Hilton, moștenitoarea celebrului lanț hotelier Hilton, în 2004. În acest an, Hilton s-a situat pe poziția a treia în top, în urcare de pe locul al cincilea, în 2006. Ea a ajuns din nou un subiect de discuție după ce, în mai, a fost condamnată la 45 de zile de închisoare pentru infracțiuni rutiere. Actrița Lindsay Lohan, care a stat și ea după gratii 84 de minute, pentru conducere în stare de ebrietate și posesie de cocaină, s-a situat pe locul al șaselea în top, în urcare de pe poziția a zecea anul trecut.