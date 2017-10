Britanicii au construit o maşină cu 133.105 cai putere, care merge cu 1.689 km/h

Britanicii au construit o mașină cu 133.105 cai putere, care merge cu 1.689 km/h

Britanicii se pregătesc să doboare recordul de viteză pe uscat, de 1.227 km/h. Până în 2011 ei vor finaliza un vehicul cu nici mai mult nici mai puțin de 133.105 cai putere, care ar urma să atingă o viteză maximă de 1.689 km/h. Bolidul se numește Bloodhound SSC și a trecut prin zece modificări de design din 2008 și până în prezent, pentru a ajunge la forma actuală. Prototipul este propulsat de un motor de avion EJ200 Eurofighter Typhoon și de o rachetă suplimentară, de 400 kilograme, poziționată sub motor. În total, Bloodhound are 133.105 cai putere, cât 180 de monoposturi de Formula 1 la un loc sau cât 133 de Bugatti Veyron. Greutatea mașinii este de 6,5 tone și va fi susținută de un set de jante speciale, construite dintr-un aluminiu folosit în industria spațială. Cabina pilotului a fost desenată de Andy Green, pilot de avioane de vânătoare și cel care va conduce Bloodhound-ul. Locul în care va avea loc tentativa de doborâre a recordului este platoul perfect neted al unui lac secat din Africa de Sud, numit Hakskeen Pan. Proiectul are, în prezent, peste 165 de sponsori și este susținut de 2.410 de școli din întreaga lume, ca parte unui program educațional.