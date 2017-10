Bretonul revine în trend

Ştire online publicată Miercuri, 25 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bretonul lung, drept, care depășește linia sprâncenelor și încadrează privirea este cel mai râvnit tip de breton al anului 2013. Seducător și feminin, acest model de breton a fost zărit atât în rândul modelelor de pe podium, cât și printre celebritățile de pe Covorul Roșu. Breton filat. Bretonul filat nu a plecat niciodată din tendințe, fiind preferat datorită versatilității sale și a farmecului tineresc. Indiferent de lungimea în care alegi să îl porți sau de asimetria șuvițelor, află că acest stil este în continuare super chic.Bretonul Ioana d’Arc. Bretonul în stilul Ioanei d’Arc și tunsoarea scurtă care îl acompaniază a fost unul dintre cele mai neașteptate tendințe care s-au arătat în Săptămâna Modei. Dacă te numeri printre feministele edgy, în căutarea unui stil modern și deosebit, atunci un astfel de breton nu va trece neobservat. Bretonul care încadrează chipul. Dacă forma feței îți recomandă un breton subțire, filat și amplasat lateral, atunci acest stil este mai mult decât perfect pentru tine. Farmecul subtil, însă remarcabil al acestei tunsori îl poți obține fără a face o schimbare radicală în stilul tău. Bretonul Betty Page. Bretonul retro purtat de cea mai cunoscută pin up girl, Betty Page, are un farmec desăvârșit în compania unor trăsături feminine, delicate. Pentru acest look, va trebui să îți tunzi bretonul drept, deasupra sprâncenelor. Bretonul în stil 80s. Cine nu își aduce aminte de bretonul purtat de Madonna în anii ’80? Onduleurile messy, wet și date într-o parte care ieșeau de sub eșarfa prinsă sub formă de accesoriu de păr au revenit în tendințe în prezentarea Jean Paul Gaultier. Podiumul a arătat ca un veritabil Walk of Fame datorită modelelor coafate și machiate în stilul unor celebrități precum Madonna, Boy George, Michael Jackson. Bretonul 90s. Stiliștii în acest an propun un breton tapat, în stilul anilor ’90. De asemenea, actuală este aranjarea bretonului într-o parte, ca la prezentările lui Marc Jacobs sau în coafuri foarte filate, în genul celor purtate de starurile rock ale decadei. (Sursa: www.one.ro)