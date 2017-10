Bolile copilăriei şi riscurile lor

Bolile copilăriei și riscurile lor

Mămicile știu foarte bine că bebelușii sunt predispuși la tot felul de probleme medicale, fapt pentru care ele trebuie să fie cât mai informate atunci când aduc pe lume un copil. Dacă ar fi să dăm un exemplu în acest sens, foarte des întâlnit la copiii sub un an este dermatita atopică sau eczema, o afecțiune a pielii care are pe de o parte predispoziție genetică, iar pe de alta alimentația artificială.Boala debutează brusc și violentDermatita atopică infantilă apare la copiii cu vârste cuprinse între 2 luni și 2 ani și se manifestă prin erupții de cruste la nivelul pielii. Zonele în care aceasta se accentuează sunt obrajii, capul, gâtul și brațele.„Boala debutează brusc și destul de violent, însă cel mai grav este că întotdeauna anunță «terenul» unor boli alergice care vor apărea ceva mai târziu, în copilărie. Deși cauzele nu sunt neapărat directe, se poate vorbi despre predispoziții genetice, adică dacă părinții au sau au avut această boală sau alte afecțiuni alergice și despre alergia produsă de alimentația artificială.Tratamentul este strict local și presupune loțiuni sau creme prescrise de medicul pediatru. Ceea ce este însă foarte important este igiena, pentru care mamele ar trebui să aibă o deosebită grijă, mai ales pentru că realizată necores-punzător, ea poate provoca leziuni cutanate care se pot suprainfecta. De aceea, eu recomand un remediu foarte simplu, pe care și-l poate permite oricine. Zonele afectate se ung seara cu ulei de măsline, substanță care va înmuia crustele și acestea vor cădea singure fără să lase urme”, a explicat medicul pediatru Gherghina Rizea.Cum hrănim copilul bolnavAlăptarea la sân până la vârsta de 6-7 luni este o bună metodă pentru a preveni apariția eczemei atopice la bebeluș. Laptele matern asigură o concentrație crescută de vitamina C, ceea ce duce la creșterea imunității copilului.Odată începută diversificarea în alimentație se vor evita, până la vârsta de un an, citricele, laptele integral, ouăle, carnea de pește.Aceste alimente pot produce un fond alergic ce poate declanșa la rândul său, fie alergii, fie astm bronșic.Pentru a asigura un mediu de viață potrivit copilului tău este nece-sară păstrarea unei temperaturi constante în spațiile de locuit, nu foarte ridicate (în jur de 22 grade), și asigurarea unei umidități potrivite a aerului.Menținerea unui climat uscat, cu o temperatură moderată și evitarea eforturilor fizice excesive sunt utile pentru a evita transpirația abun-dentă.Praful și fumul de țigară favorizează apariția simptomelor respira-torii alergice. Vestea bună este că această afecțiune poate să dispară la vârsta de 3 ani fără să creeze alte complicații, asta în cazul în care copilul nu a dezvoltat deja alergii.