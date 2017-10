Bogdan Olteanu a discutat cu Hrebenciuc, dar nu despre moţiune

Bogdan Olteanu a discutat cu Hrebenciuc, dar nu despre moțiune

Liberalii neagă orice fel de negociere cu PSD în contextul moțiunii de cenzură. Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a declarat, vineri, la Delegația Permanentă a partidului, la Neptun, că nu a discutat nimic cu liderul deputaților PSD Viorel Hrebenciuc despre intrarea PSD la guvernare. De asemenea, el a exclus formarea unui Executiv alături de social-democrați. „Nu am negociat cu PSD și nici nu avem ce să negociem cu PSD. Există o decizie cât se poate de clară a Biroului Politic al PNL, potrivit căreia nu are obiect nicio astfel de negociere. Nu considerăm că este posibilă în acest moment, în această legislatură, formarea unui guvern alături de PSD”, a spus Olteanu,. El a recunoscut, însă, că a avut o întâlnire cu Hrebenciuc, dar discuțiile au vizat alte subiecte. „Am discutat despre votarea conducătorilor din instituții care se află încă în situație de interimat și despre calendarul definitivării acestor poziții precum și despre validarea mandatelor în acest moment vacante la Parlament, care presupune un vot în plenul Parlamentului”, a declarat Bogdan Olteanu.Liberalii neagă orice fel de negociere cu PSD în contextul moțiunii de cenzură. Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a declarat, vineri, la Delegația Permanentă a partidului, la Neptun, că nu a discutat nimic cu liderul deputaților PSD Viorel Hrebenciuc despre intrarea PSD la guvernare. De asemenea, el a exclus formarea unui Executiv alături de social-democrați. „Nu am negociat cu PSD și nici nu avem ce să negociem cu PSD. Există o decizie cât se poate de clară a Biroului Politic al PNL, potrivit căreia nu are obiect nicio astfel de negociere. Nu considerăm că este posibilă în acest moment, în această legislatură, formarea unui guvern alături de PSD”, a spus Olteanu,. El a recunoscut, însă, că a avut o întâlnire cu Hrebenciuc, dar discuțiile au vizat alte subiecte. „Am discutat despre votarea conducătorilor din instituții care se află încă în situație de interimat și despre calendarul definitivării acestor poziții precum și despre validarea mandatelor în acest moment vacante la Parlament, care presupune un vot în plenul Parlamentului”, a declarat Bogdan Olteanu.