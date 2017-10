BMW îşi încalţă SUV-urile X5 şi X6 cu Pirelli

BMW își încalță SUV-urile X5 și X6 cu Pirelli

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Parteneriatul tehnic dintre Pirelli și BMW este subliniat de cea mai importantă omologare: producătorul german a ales anvelopele P Zero de 21 de inch ca echipare de origi-ne pentru unele dintre cele mai puter-nice SUV-uri, modelele X5 și X6.Prin această decizie, este com-pletată gama de anvelope Pirelli care echipează modele BMW precum Seria 1, Seria 3, Seria 3 GT, Seria 5, Seria 6 Gran Coupé și Seria 7, precum și actualele SUV-uri X1 și X3.Anvelopele 21 de inch run flat P Zero au fost dezvoltate pentru a face față exigențelor de înaltă performanță ale ultimei generații de SUV-uri. Datorită designului asimetric, această anvelopă garantează o ținută de drum perfectă și rezistență la rulare scăzută pentru X5 și X6, menținând în același timp un nivel înalt de aderență pe carosabil umed. Designul special al benzii de rulare asigură un nivel de uzură simetric, îmbunătățind calitățile binecunoscute ale anvelopei P Zero.