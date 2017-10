Bloodhound Gang şi Dandy Warhols, trupe româneşti şi concerte gratis, la Stufstock 5

Bloodhound Gang și Dandy Warhols, trupe românești și concerte gratis, la Stufstock 5

Vineri, 06 Iulie 2007

Începând de astăzi, s-au pus în vânzare biletele pentru Festivalul Stufstock 5, online și în magazinele Flanco, Flamingo, Muzica și în librării. Prețurile sunt cuprinse între 25 de lei (pentru prima zi), 30 lei (pentru a doua zi), 50 lei (a treia zi) și 20 lei (ultima zi). Va exista și un abonament pentru întregul eveniment, ce va costa 80 lei, potrivit unuia dintre organizatori, Răzvan Comache. Biletele cumpărate online vor putea fi printate de fiecare cumpărător în parte, iar în cazul în care se va întâmpla ca același bilet să fie multiplicat, va intra primul venit, a declarat un reprezentant al www.bilet.ro. Festivalul Stufstock 5 va debuta cu o seară hard & heavy, care va fi urmată de două seri de muzică alternativă și se va încheia cu o seară dedicată muzicii jazz și blues. În fiecare dimineață vor avea loc, pe plaja din fața terasei Șoni, și concerte gratuite, ce vor începe, aproximativ, la ora 5,00. Vor cânta trupe românești ca Blanos Distrusos sau Bau, dar și Abdoulah Diabate (Mali), alături de Lucian Ban și Alex Harding (SUA) și DJ Silent Strike (România), în „răsăritul african”. Trupele românești Timpuri Noi și Phoenix și moldovenii de la Zdob și Zdub vor cânta la Stufstock 5, alături de americanii de la Bloodhound Gang și Dandy Warhols, între 16 și 19 august, în stațiunea Vama Veche, unde vor avea loc și concerte gratuite, la răsărit. Pe lângă trupe ca Bloodhound Gang (Marea Britanie), Dandy Warhols (SUA), Zdob și Zdub, Timpuri Noi sau Phoenix, la Stufstock vor cânta și Frafarello (Germania), Trigon (Moldova), The Last Hope (Ungaria), Sunshine (Cehia), Klimt 1918 (Italia), Alternosfera (Moldova) sau trupe românești ca O.C.S., Z.O.B., Kumm, Luna Amară, E.M.I.L. sau Altar. Cele 40 de concerte vor avea loc pe două scene amplasate în Marina Park, Vama Veche, iar majoritatea artiștilor vor fi cazați în afara stațiunii, deoarece organizatorii încercă să „lase Vama participanților”. Artiștii vor concerta pe rând, pe ambele scene, pentru a comprima timpul de așteptare al spectatorilor. Deși anul trecut s-a anunțat că festivalul Stufstock se va desprinde de campania „Salvați Vama Veche”, anul acesta va purta titlul de „Stufstock 5 GreenFest” și va fi lansată o campanie de responsabilizare față de natură. Evenimentul va avea și un slogan: „Ajunge! Se taie pădurea ca-n codru. În orașe, parcurile sunt decimate de betoane. Îngropăm plajele în gunoaie. Toate acestea se întâmplă și din cauza noastră, pentru că ne pasă prea puțin. Ajunge!“. Organizatorii au mai declarat ca își doresc să realizeze un târg al organizațiilor de mediu în toamnă, iar la ediția viitoare a Stufstock, să pună în scene și piese de teatru. 