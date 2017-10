Vineri seară,

Blondele de la Heaven ne-au spart timpanele

Vineri seară, la Festivalul „Callatis", a fost rândul „Fabricii de stele" să-și etaleze invitații - români și străini, într-un spectacol din care nu au lipsit duetele - Uniting Nations și Impact, No Mercy și Heaven. Publicul a fost vizibil mai numeros, asta și datorită faptului că turismul de week-end a umplut sudul litoralului. Spectacolul a fost un colaj de vedete, cu DJ Project care au ridicat mii de oameni în picioare, cu Provincialii - cărora le acord în continuare o notă maximă pentru ținută și profesionalism. Andreea Bălan, care, de două seri, a tot apărut prin culise, a urcat, în sfârșit, pe scenă, pentru...a dansa și a se dezbrăca. A optat, ca de fiecare dată, pentru un show coregrafic, cu voce pe bandă (că doar nu ați auzit-o niciodată pe Bălan live!). Marty Cintron de la No Mercy a fost cel care a electrizat publicul cu melodii celebre din anii 90, „Kiss you all over" sau „Baby come back". Chiar și în culise s-a dansat mult la recitalul lui Marty. Marty, din păcate, a răcit la Mangalia, așa că a optat și el pentru un recital jumătate live, jumătate playback, având o criză de tuse chiar pe scenă, între două strofe. Dar când au apărut blondele de la Heaven...mai întâi și-au prezentat melodiile singure, printre fraze care ne-au zgârâiat la creier, gen „mânuțele în aer" sau „sunteți raiul nostru, pentru voi trăim". Apoi au încercat un live cu Marty, care nu prea le-a ieșit. Au fost ajutate chiar și de un backingvocalls, dar degeaba, tonalitățile joase au ieșit catastrofale. Cert este că Marty, din politețe, bineînțeles, le-a mulțumit pentru colaborare. În schimb, cel de-al doilea duet al serii Impact - Uniting Nation, a fost unul super; și asta pentru că vocea Cristinei de la Impact este cu totul deosebită. Robb, de la Uniting Nation, nu s-a lăsat mai prejos și a cântat într-o formă de zile mari, astfel încât toată faleza a dansat cu el. În culise, timp de mai bine de o oră, Robb a fost învățat să spună „Bună seara, Mangalia" în limba română. Organizatorii s-au chinuit, nu glumă!