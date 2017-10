Nedumerirea săptămânii, lunii și, posibil, anului

Blocaj mare în buget/Tot nu plătesc să stau la CET

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Am ajuns la concluzia că localnicii care închiriază apartamente sunt bătuți în cap. Vreau un motiv întemeiat pentru care aș plăti 350 euro/lună ca să stau într-o garsonieră cu aer condiționat la podul de la butelii. Sincer, WTF? Tot la pod la butelii (care trebuie să recunoaștem, este Manhattan-ul nostru, iar turnul de la CET este World Trade Center-ul Constanței, vedea-l-aș dărâmat), un apartament cu trei camere se închiriază cu 300 euro/lună, asta ca să vedeți cât de dezechilibrată este piața acum. Și că veni vorba de CET, altă zonă rezidențială… pardon, „zdrențială” a Constanței, o garsonieră se închiriază cu 200 euro. OK, deci doar chiria ar fi 860 lei. Plus utilități, fond de rulment și șpagă la administrator, distracția sare de 1.000 lei/lună. De ce aș plăti 1.000 lei ca să locuiesc într-o zonă în care personal aș cere bani ca să stau? Raționamentul proprietarilor este complet eronat. „Nu scad prețul pentru că ies în pierdere”. Păi, mă, matematicianule, cum e mai bine: să câștigi 0 lei sau 200 euro pe lună? Vorba aceea, n-ai cu cine… Se-așteaptă normalizarea, regularizarea, standardizarea și stabilizarea pieței. Adică chiriașul așteaptă o reducere de bun simț, de 50 – 75 euro. Iar proprietarul așteaptă fraierul care să plătească 50 – 75 euro. Felicitări. Tom și Jerry aplaudă și ei.