Black metal in stil Brabus

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Black metal este un gen muzical care a aparut in perioada de inceput a anilor 1980, precedand marea expansiune a stilurilor de metal "extrem". Una dintre intrebarile la care Wikipedia nu-ti poate raspunde (nici macar in suomi, pakistaneza sau oricare din celelalte 50 de limbi folosite de contribuitorii enciclopediei online) este "Cine a fost sursa de inspiratie pentru denumirea acestui gen muzical?"Ei bine, raspunsul TopGear este unul simplu si la obiect: Brabus si ale sale "sageti negre".Tunerul german fondat in 1977 si specializat in modelele Mercedes-Benz s-a axat de-a lungul timpului mai mult pe partea tehnica (marirea numarului de cai putere si a cuplului pana la refuz) decat pe cea estetica. Pornind de la aceasta premiza, putem spune ca inginerii Brabus sunt mai degraba fani Burzum decat Lady-Gaga.Drept dovada pentru dragostea de imbunatatiri tehnice inaintea celor de natura stilistica, tunerul german se poate lauda cu cateva recorduri (cel putin) impresionante:- Brabus E V12: cel mai rapid sedan din lume – 330km/h (1996)- Brabus E V12 Biturbo: al 2-lea record pentru cel mai rapid sedan din lume – 350.2km/h (2003)- Brabus Rocket: sedanul coupe bazat pe un CLS W219 inregistreaza al 3-lea record al tunerului german pentru cel mai rapid sedan din lume - 365.7km/h (2006)Asadar, sa trecem la noul EV12. Potrivit baietilor care l-au proiectat si construit, acest Clasa E modificat este cea mai rapida decapotabila cu patru locuri din lume, si cam au dreptate aici.In primul rand, sa auzim niste numere: V12, 6.3 litri, 778 de cai putere, 0-100km/h in 3.7 secunde, 371.8km/k viteza maxima si 480.000 de euro pret de catalog.Povestea din spatele acestor cifre se afla undeva sub capota: Brabus a inlocuit (a se citi "marit") pistoanele cu unele mai performante (era si normal dupa ce au marit motorul de la 5.5 la 6.3 litri), la fel si arborele cotit, a inlocuit cele doua axe cu came cu unele de competitie si a schimbat turbosuflantele standard pentru alte doua mai mari, admisia a fost imbunatatita, iar intercoolerele sunt acum patru la numar.Majoritatea pieselor pe care le poti gasi sub capota si dedesubtul lui E V12 au fost schimbate ori marite, asa ca ne oprim aici cu datele tehnice daca nu vrei sa ne prinda ziua de maine inca povestind despre stiu eu ce piulita schimbata cu una mai mare...sau rochia din carne purtata de Lady Gaga. Citeste mai departe