Biserica vrea să interzică următorul videoclip al lui Lady Gaga, "Judas"

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga va fi Maria Magdalena in noul ei videoclip, "Judas", iar Liga Catolica a Religiilor si Drepturilor Civile a criticat ideea clipului care va avea premiera pe 19 aprilie, scrie portalul Apropo.ro. Lady Gaga starneste iar controverse, cu noul videoclip pe care il va lansa peste aproximativ doua saptamani, numit "Judas". "Oamenii au intr-adevar talent, dar exista si Lady Gaga care mi se pare total irelevanta. Este singura ei modalitate de a-si etala performantele? Nu este nimic la intamplare, mai ales ca ne apropiem de saptamana patimilor si Paste", a spus presedintele grupului crestin, Bill Donahue. Maria Magdalena, figura biblica la care Lady Gaga face referire in clip este importanta in Noul Testament, iar unele religii crestine o considera sfanta. Referitor la clipul "Judas", criticii fac legatura cu Madonna si melodia ei "Like a prayer", pe care Vaticanul a vrut sa o interzica din cauza personajului care l-a interpretat pe Iisus, acesta fiind de culoare neagra. Nu este pentru prima data cand Lady Gaga este acuzata ca este o copie ieftina a Madonnei. Ultimul ei single, "Born this way", a fost descris ca fiind asemanatoare cu hit-ul anilor '80 "Express Yourself".