Bicarbonatul de sodiu, remediu naturist: adevărat sau fals?

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Remediu de pe vremea bunicilor, bicarbonatul de sodiu este cunoscut ca fiind benefic în tratarea transpirației, a arsurilor la stomac sau pentru albirea dinților. Bicarbonatul de sodiu este un compus care se găsește în comerț (supermarket, farmacie sau plafaruri) sub formă de pudră fină, inodoră. Acesta se extrage din evaporarea apei din lacurile sărate. Este un produs biodegradabil si nu este toxic, este solubil în apă și ușor abraziv.Iată câteva ce este adevărat și ce este fals în privința bicarbonatului:Albește dinții?Adevărat! Compus din cristale cu proprietăți abrazive, bicarbonatul are proprietatea de a albi dinții. Acesta are efectul de a poliza dinții, de a face smalțul să strălucească și de a îndepărta petele gălbui. Bicarbonatul poate preveni apariția cariilor eliminând bacteriile, de aceea este un ingredient de bază în pastele de dinți.Înainte de periajul dentar, pune câteva grame de bicarbonat de sodiu pe periuța de dinți și freacă cu blândețe. Însă, nu îl utiliza mai des de o dată la 10 zile, deoarece fiind un produs abraziv poate deteriora smalțul natural al dinților.Ameliorează arsurile de la stomac?Adevărat! Această proprietate se bazează pe faptul că bicarbonatul este un alcalin, deci principiile sale antiacide ajută la îndepărtarea arsurilor de stomac. De asemenea, poate elimina senzația de balonare și flatulență.Tratează aftele?Adevărat! Dușurile bucale cu bicarbonat de sodiu sunt eficiente împotriva aftelor. Fă gargară cu o soluție de bicarbonat de sodiu și apă și vei preveni rănile bucale și respirația urât mirositoare. Diluează o linguriță de bicarbonat într-un pahar cu apă rece și fă gargara în fiecare zi până simptomele dispar.Îndepărtează mirosul urât al transpirației?Fals! Unii specialiști susțin cu tărie aceasta teorie, însă există și voci care afirmă că este o soluție ineficientă.Se tamponează zona axilelor cu o soluție formată dintr-o linguriță de bicarbonat și un pahar cu apă. Această formulă poate înlocui deodorantele obișnuite, fiind un mod ecologic de a scăpa de mirosul urât de transpirație, fără riscuri pentru sănătate.Relaxează?Nu! Încă nu s-a demonstrat faptul că o baie cu bicarbonat de sodiu este mai relaxantă decât o baie în apa simplă. Ceea ce este sigur este că dizolvat în apă, bicarbonatul de sodiu creste pH-ul acesteia (potențial hidrogen). Bicarbonatul este un alcalin care diminuează aciditatea apei.Tratează micozele?Nu! Bicarbonatul de sodiu nu este un medicament fungicid (substanță care ucide ciupercile responsabile de apariția micozelor). Poate fi însă folosit ca adjuvant în tratamentul împotriva ciupercilor.Atenție însă! Bicarbonatul este abraziv și poate irita pielea sensibilă. Chiar dacă bicarbonatul de sodiu este un produs natural, este indicat să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi.Poate liniști iritațiile pielii după epilare?Adevărat!Nu este certificată această proprietate însă s-a observat că, după epilare, bicarbonatul de sodiu atenuează aciditatea transpirației care provoacă senzațiile de arsură și pișcături.Prepară o soluție dintr-o linguriță de bicarbonat de sodiu și o cană cu apă călduță. Tamponează pielea cu această loțiune înainte și după epilare. Nu freca! Atenție: pentru că bicarbonatul este abraziv poate irita pielea, de aceea este indicat să ceri în prealabil sfatul unui medic.(sursa:sanatate.acasa.ro)