Beneficiile fructelor. De ce e bine să mâncăm căpşuni, cireşe sau fragi

Beneficiile fructelor. De ce e bine să mâncăm căpșuni, cireșe sau fragi

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Profită din plin de acest sezon și consumă des vișine, cireșe, căpșuni și fructe de pădure! De ce? Pentru că sunt gustoase, conțin puține calorii, se „îngrijesc” de inima ta, îți curăță organismul de toxine și redau strălucirea pielii.Căpșunile, pline de vitamineAceste fructe aromate sunt gustarea ideală în timpul verii deoarece abundă în vitamine, minerale, fibre și alte substanțe nutritive care susțin cele mai importante funcții ale organismului. În plus, căpșunile conțin flavonoide, substanțe antioxidante care inhibă înmulțirea celulelor canceroase, scad colesterolul și previn înfundarea arterelor, prin favorizarea circulației sangvine. Cu alte cuvinte, riscul de a suferi de afecțiuni ale inimii sau de diferite tipuri de cancer scade considerabil, potrivit oamenilor de știință.Cireșele sunt indicate în caz de artrităȘi cireșele se numără printre fructele sărace în calorii, dar bogate în betacaroten, vitaminele A și C, cu rol antioxidant asupra organismului, și minerale precum potasiu, magneziu, fier, cupru și zinc. Consumate ca atare sau sub formă de suc, aceste fructe acționează ca antiinflamatori, datorită antocianinelor din compoziția lor, contribuind astfel la ameliorarea durerilor cronice cauzate de boli precum artrita și fibromialgia, o afecțiune care atacă mușchii.Vișinele scad colesterolul răuO ceașcă plină cu vișine furnizează o doză mare de fibre solubile, quercitină, vitamina C și potasiu. Spre deosebire de cireșe, vișinele conțin mai mult betacaroten, un antioxidant important despre care cercetătorii susțin că domolește simptomele artritei.În plus, betacarotenul este transformat de organism în vitamina A, substanță necesară pentru menținerea sănătății pielii, unghiilor, ochilor, oaselor, dinților și gingiilor. Pe de altă parte, pectina din compoziția vișinelor reduce apetitul și coleste-rolul „rău”, reglează nivelul zahărului din sânge, tratează diareea și previne apariția cancerului colo-rectal.Fragii elimină toxineleAromații fragi au acțiune astringentă, anti-diareică și diuretică, favorizează eliminarea de acid uric. O cură cu fragi (300-400 grame pe zi) este recomandată și în cazul în care suferi de anemie, boli renale, hipertensiune arterială și ateroscleroză. Pe de altă parte, sucul preparat din fructele de pădure curăță organismul de toxine, în timp ce consumul de ceai tratează hemoroizii și litiazele renale.(sursa:sanatate.rol.ro)