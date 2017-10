Beneficiile ananasului

Vineri, 26 Iulie 2013

Gustos și sărac în calorii, ananasul se găsește în supermarket-urile din România pe tot parcursul anului, atât proaspăt, cât și conservat. Zona cea mai apropiată de bază a ananasului conține mai mult zahăr și este mai dulce și mai moale.Beneficiile ananasului pentru organismul uman sunt numeroase, așa că vă propunem să le descoperim împreună!O ceașcă de ananas proaspăt, curățat și tăiat cubulețe are doar 82 de calorii și este un aliment potrivit și în perioadele în care urmezi o dietă de slăbit. O singură porție de ananas proaspăt îți oferă 94% din necesarul tău zilnic de vitamina C, dar și o doză însemnată de mangan, vitamine și fibre alimentare, inclusiv enzime.Cantitatea mare de nutrienți esențiali pe care îi conține ananasul îți aduce multe beneficii pentru sănătate, de aceea îți vei dori să incluzi acest fruct în meniul tău săptămânal. Enzimele pe care le conține ananasul ajută la digestia proteinelor, în special bromelaina, ce are o serie de beneficii pentru sănătatea umană. Bromelaina susține digestia la nivelul tractului intestinal și are efect antiinflamator.Pe de altă parte, consumul de ananas favorizează sistemul imunitar, datorită conținutului mare de vitamina C. Funcțiile de imunitate ale organismului sunt astfel stimulate și devenim mai rezistenți la infecții, gripe și răceli. În plus, acest antioxidant puternic luptă împotriva acumulării plăcii ce cauzează ateroscleroza și afec-țiunile cardiovasculare, menține colonul sănătos și previne dete-riorarea acestuia, ce poate cauza cancer.(sursa:www.slabsaugras.ro)