Bebeluşii născuţi prin cezariană au un risc mai mare să facă diabet

Bebelușii născuți prin cezariană au un risc mai mare să facă diabet

Diabetul zaharat este o afecțiune diagnosticată tot mai des la copii în ultima perioadă. Dr. Cristina Mihai, medic pediatru diabetolog în cadrul Spitalului Județean Constanța, a subliniat că în ultimii patru-cinci ani s-a constatat „o adevărată explozie de diabet de tip I, insulino-dependent, la copii și în foarte scurt timp vor fi diagnosticate și foarte multe cazuri de diabet II, non-insulino-dependent, care până acum era o formă consacrată a adultului”. Mărul cu biscuit este interzis! Cauzele trebuie căutate, a afirmat medicul pediatru, în stilul de viață: alimentația nesă-nătoasă și practicile copiate din Occident. Referitor la alimentație, dr. Cristina Mihai a subliniat că sănătatea copilului este influențată încă din viața intrauterină, de alimentația mamei. „Se pare că expunerea copilului, încă din viața intrauterină, la alimente bogate în aditivi sau coloranți poate să determine apariția diabetului”, a afirmat medicul. Același efect îl are și introducerea unor produse în alimentația copilului mic înainte ca sistemul său digestiv să fie pregătit pentru ele. De exemplu, hrănirea celui mic cu lapte de vacă sau cu produse cu gluten înainte să împlinească șase luni. „Ne referim la produsele obișnuite cu cereale, precum pâine, biscuit, paste făinoase. Este vorba și de tradiționalul măr cu biscuit, care se dădea copilului la vârsta de trei luni. Trebuie să se renunțe la acest tip de alimentație pentru că s-a descoperit că introducerea unor proteine în alimentație, când sistemul digestiv al copilului nu este suficient dezvoltat, poate să determine reacții imunologice”, a exemplificat pediatrul. Totodată, trebuie evitate din alimentația celui mic produsele modificate genetic, cele care conțin chimicale, fructele și legumele expuse la pesticide etc. „Sunt o adevărată provocare pentru sistemul imun al copilului, la care se adaugă și virusurile, căci și sistemul antiinfecțios este insuficient dezvoltat”, a adăugat dr. Cristina Mihai. Influența nașterii prin cezariană Un factor de risc pentru declanșarea diabetului este și nașterea prin cezariană. „S-a constatat că mulți dintre copiii diagnosticați cu diabet au fost născuți prin cezariană. Încă nu s-a elucidat care este legătura dintre afecțiune și intervenția de cezariană, doar s-a observat această asociere”, a subliniat pediatrul. Alți factori de risc sunt: predispoziția genetică (părinții care au diabet sau care știu că există rude cu această boală trebuie să meargă din timp cu cel mic la control), căsătoriile în cadrul aceluiași grup etnic (acest factor favorizează apariția tuturor bolilor genetice, nu doar a diabetului) etc. Cel mai tânăr bolnav de diabet din județul Constanța avea un an și șase luni când a fost diagnosticat. În general, a arătat dr. Mihai, boala este depistată în jurul vârstei de patru - cinci ani sau pe la 12 ani. Simptomele diabetului de tip I, insulino-dependent sunt: senzația de sete, scăderea ponderală, micțiunile necontrolate în timpul nopții, oboseală, anemie etc. În județul Constanța sunt 55 de copii diagnosticați cu diabetul de tip I, insulino-dependent, și 2 cu diabet de tip II, non-insulino-dependent. Medicii atrag atenția că numărul lor va crește semnificativ pe viitor, dacă nu sunt luate măsuri de prevenire.