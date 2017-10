Basmul multimedia, câştigătorul EUROPRIX 08

Basmul multimedia, câștigătorul EUROPRIX 08

Biroul multimedia interactiv, denumit „mü” a câștigat concursul EUROPRIX 08, informează agora.ro. Cinci studenți extrem de talentați de la „Gobelins, l’école de l’image” din Paris au personalizat în mod fabulos personaje din basmele clasice pentru copii, în acest fel fiecare copil devenind povestitor și făuritor de basme într-un mod interactiv. Pierre Thirion, Béatrice Lartigue, Wahiba Khadri, Erik Escoffier și Simon Doury, creatorii „mü”, au animat personajele din opera „Petrică și lupul” într-un mod unic, ce permite interacțiunea copiilor cu obiecte tangibile într-o lume virtuală. Muzica și personajele ajută copiii să dezvolte plăcerea de a învăța în timp ce se joacă, profesorii putând asista în timp ce părinții pot vizualiza sau descărca proiectele de pe Internet. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Graz, iar în afară de „mü”, proiectul câștigător la categoria „Interactive Installations”, au mai fost următorii câștigători: la categoria Online/Web Projects - website-ul „Take this dance and forget my name”, la Offline Projects/Interactive DVD - „Auschwitz on stage”. Premiul pentru aplicații mobile a revenit proiectului sloven „RoboVox: Your Voice”, iar „Ace of Mace” a câștigat la categoria Games. La Interactive TV, „Kika and Bob” a convins juriul, în vreme ce „Retype” a câștigat la Content Tools & Interface Designs.