Bărbaţii, maeştrii vrăjelilor: ce minciuni spun când vor să cucerească o femeie

Bărbații, maeștrii vrăjelilor: ce minciuni spun când vor să cucerească o femeie

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când cunoști o persoană nouă de care te simți atras și vrei s-o impresionezi, câteodată mai înflorești pe ici, pe colo câte ceva despre tine, doar pentru a ieși în evidență. Uite ce minciuni spun bărbații pentru a impresiona o femeie, în speranța că ea îi va cădea la așternut:„Aia e mașina mea”Ar fi în stare să se laude și cu o mașină care nu îi aparține atunci când vrea să intre în pantalonii tăi. Nu mai contează că poate nici nu are permis auto. Atâta timp cât nu vrei să vezi mașina mai bine, are toate șansele să te cucerească.„Îmi permit orice, am un salariu atât de mare”Își permite chiar și să mintă, încercând să te ademenească în bârlogul său cu banii pe care îi face (sau nu prea) și nu prin calitățile sale fizice sau intelectuale. Fiecare cu ce poate, nu-i așa?„M-am culcat cu puține femei”De fapt, sunt atât de puține încât le poate număra pe toate pe de-getele de la o singură mână. Între bărbați este mereu o competiție de genul cui îi trec prin pat mai multe femei, însă cu partenera sa nu poate discuta la fel, ci trebuie să îi spună exact opusul pentru a o atrage.„Nu aș ieși cu niciuna dintre prietenele tale”Puțini bărbați au curajul să măr-turisească asta, dar oricât de fideli și de îndrăgostiți ar fi, oricum se simt atrași de cel puțin una dintre prietenele tale.„E dezgustătoare femeia aia”Când vrea să te dea pe spate, începe să vorbească de rău femeile ușuratice.„E în regulă dacă mai vorbești cu fostul”Orice bărbat devine nesigur pe el într-un moment sau altul, iar subiectul „fostul iubit” este unul delicat. Probabil că nici ție nu ți-ar plăcea dacă el ar mai ține legătura cu fosta iubită, dar tu i-ai spune asta.„Nu sunt ca alți tipi”Diferă cam totul din punct de vedere fizic. Dar asemănările sunt izbitoare când vine vorba de comportament.„Doar bărbații nesiguri înșeală, eu n-aș face asta”Niciodată nu spune niciodată, pentru că nu știi în ce situații te vei trezi. Că nu este scopul lui să te înșele este altă mâncare de pește.(sursa: www.unica.ro)