Banzai GT-R!

Am fost cu totii, de curand, martorii usoarei restilizari pe care a suferit-o Nissan GT-R. Si chiar daca nimeni nu avea curajul sa o spuna cu voce tare, pe buzele tuturor stateau zeci de intrebari, cu privire la performantele masinii, avand in vedere cei 530 CP, scosi din V6-e de 3,8 litri. Ei bine, putin ne pasa daca extraterestrii chiar exista, iar cu privire la Aselenizare suntem deja lamuriti. Codul lui da Vinci nu mai are niciun secret, asa ca tot cea mai mare enigma omenirii a ramas urmatoarea: Care este durata sprintului de la 0 la 100 de km/h, in cazul lui Nissan GT-R? Japonezii au facut un test oficial, ca si cum nicio publicatie auto nu ar fi avut dreptul sa se atinga de monstrul lor. Testul s-a desfasurat pe circuitul Sendai din Japonia, la mijlocul lui noiembrie, iar rezultatele i-au umit si pe oficialii companiei. Ei bine, Nissan GT-R spulbera distanta dintre 0 si 100 de km/h in doar trei secunde, ceea ce-i da masinii autoritatea de a sta langa cei mai teribili monstri ai industriei auto. Turele de circuit s-au desfasurat la doua temperaturi exterioare, de 14,9 si 18,6 grade celsius, dar durata sprintului de la 0 la 100 de k/h nu a suferit modificari. Citeste mai departe...