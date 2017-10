BANCURI

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Mărie, dacă te culci cu mine, îți dau mobilul meu!- Dacă e așa, Ioane, s-o făcut!După consumarea actului, Ion dă să plece.- Ioane, zice Măria, da’ mobilu’??- Aaaaa, da, notează: 0726...v v vUn pitic, în troleibuz, stătea lângă o domnișoară înaltă. Piticu’ o întreabă la prima stație:- Vă dați jos?- Da, răspunde aceasta.- Da’ cu ce vă dați, că tare fain miroase!v v vUn bancher discută cu prietenul său:- Îți închipui, m-am îndrăgostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, șansele mele vor crește dacă îi voi spune că am 50?- Șansele tale vor crește dacă îi vei spune că ai 80! v v vUn copil către tatăl său :- Tată, tu poți să scrii cu lumina stinsă?- Desigur! - răspunse tatăl.- Atunci stinge imediat lumina și semnează-mi și mie carnetul de note...v v vÎn timpul zborului cu avionul, o stewardesă americană îl întreabă, cu deosebită amabilitate, pe un pasager de origine arabă:- Nu vă supărați că vă deranjez, doriți cumva ceva de băut? Un vin sau un cognac, whisky, bere, orice?- Nu, mulțumesc mult, nu am voie să consum alcool, pentru că în câteva clipe voi conduce eu avionul...