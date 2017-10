Băile de plante şi împachetările cu nămol, cele mai solicitate proceduri

La Sanatoriul Balnear Mangalia

Băile de plante și împachetările cu nămol, cele mai solicitate proceduri

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimii ani, datorită modernizărilor care s-au făcut, Sanatoriul Balnear Mangalia are din ce în ce mai mulți clienți români și străini. Turiștii, dar și localnicii sunt atrași de procedurile ce includ împachetări cu nămol și parafină, masajul cu nămol, băile de plante, electroterapie și hidroterapie, acupunctură, precum și de gama diversă de investigații clinice și paraclinice. De asemenea, sunt apreciate tratamentele cu Boicil, Pell-Amar și Alflutop. Sanatoriul mai dispune de instalații pentru inhalații cu aerosoli, bazine pentru kinetoterapie, saună și săli pentru gimnastică medicală. Pentru a putea fi cazate și tratate în această unitate, persoanele cu probleme de sănătate au la dispoziție trei variante și anume: prin intermediul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (sanatoriul având contracte cu Mi-nisterul Muncii), cu ajutorul asigurărilor medicale, pe baza biletelor de trimitere de la medicii de familie, precum și direct, prin rezervarea făcută telefonic. În timpul sezonului estival, prețurile la sanatoriu, la Pavilionul A, sunt de 54 de euro/trei proceduri/cinci zile, 102 euro/zece zile și 146 euro/15 zile. Pentru patru proceduri zilnice, tarifele urcă la 62 de euro/cinci zile, 120 de euro/10 zile și 163 de euro/15 zile. La Pavilionul B, tarifele sunt stabilite, pentru trei proceduri, respectiv 59 de euro/șase zile, 111 euro/12 zile și 159 de euro/18 zile, în timp ce pentru patru proceduri tarifele sunt de 68 de euro/șase zile, 129 de euro/12 zile și 177 de euro/18 zile. Localnicii au la dispoziție un pachet ce include trei ședințe, contra sumei de 10 euro pe zi. În cadrul sanatoriului sunt tratate afecțiunile locomotorii, ortopedice, neurologice, respiratorii, dermatologice, ginecologice, endocrinologice, digestive etc. În procesul vindecării sunt folosite hidrotermoterapia (împachetări cu nămol, cu parafină, băi sulfuroase, sărate, de plante), kinetoterapia, hidrokinetoterapia, masajul, electroterapia (cu ajutorul curenților de joasă, medie și înaltă frecvență și a magnetoterapiei), fototerapia (expunerea la ultraviolete și infraroșii, dar și laserterapia), acupunctura, precum și aerosolii. Conducerea unității organizează excursii cu microbuzul în Delta Dunării (130 lei/persoană), la vecinii bulgari (40 lei), cât și un tur al mănăstirilor din județ (45 lei). Sanatoriul Balnear are 30 de ani de activitate, de-a lungul anilor, unitatea fiind asaltată de numeroase personalități, cum ar fi actori, politicieni, sportivi, etc. Printre clienții fideli se află Ion Dichiseanu, Irina Loghin și Stela Popescu. Diana OPREA