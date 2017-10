Baie amenajata in stil Feng Shui

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O baie amenajata in stil Feng Shui este o insula de relaxare. Feng Shui inseamna echilibru si armonie. De aceste elemente ai nevoie si in baie sau poate in mod special in baie.Principiile Feng Shui spun ca baia este locul unde energia se poate pierde foarte repede.Cateva reguli sunt esentiale pentru o baie amenajata in stil Feng Shui♦ Acopera canalele de scurgere si pastreaza capacul de la toaleta lasat.♦ Creeaza o ambianta speciala, pentru ca o baie amenajata in stil Feng Shui trebui sa fie o oaza de liniste si relaxare.♦ Instaleaza un intrerupator care poate doza lumina si gaseste un loc pentru o sursa de muzica.♦ Foloseste lumanari. Aprinde o lumanare in baie de fiecare data cand stai mai mult de cateva minute in aceasta incapere. Ideale sunt cele parfumate dar, neaparat, cu esente naturale.♦ Adauga elemente ce tin de Pamant ca sa compensezi alunecarea Apei. Feng Shui functioneaza pe principiul celor 5 elemente care trebuie sa fie in armonie: Apa, Lemnul, Focul, Pamantul si Metalul. In baia Feng Shui trebuie sa gasesti echilibrul. Cele mai bune culori sunt: negru, alb, verde, galben si rosu.♦ Atarna de tavan un cristal. Intr-o baie amenajata in stil Feng Shui, cristalele echilibreaza energia si aduc armonie.♦ Cand nu folosesti baia tine usa de la baie deschisa.♦ Nu pastra nimic vechi sau uzat in baie. Pune in baie o floare. Feriga este cea mai buna alegere.♦ O baie amenajata in stil Feng Shui este o baie organizata si frumoasa, fara sa fie greu de realizat si nici de intretinut.Pentru o imagine de ansambu citeste si trucuri Feng Shui pentru dormitor, unde gasesti principiile care transforma camera de odihna intrun loc linistit si calm, si cele cateva secrete pentru o casa pozitiva.Toate sunt usor de aplicat, iar specialistii spun ca aduc liniste si armonia in casa.(sursa:www.casa-gradina.ro)