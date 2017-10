August, luna turneelor de tenis la TC Idu din Mamaia

Spectacolul de tenis continuă și în luna august la TC Idu. Așa cum ne-a obișnuit an de an, clubul din Mamaia organizează, în perioada 17-22 august, International Veterans Champs of Romania Comvex, un turneu tradițional la malul mării.Anul acesta, aproximativ 200 de iubitori ai sportului alb se vor reuni la mare pentru a îmbina sportul cu voia bună și relaxarea. Categoriile de vârstă sunt de la +35 de ani până la +70 de ani. An de an, participanții au venit la această competiție pentru a socializa, pentru a-și face vacanța și a ieși din rutina zilnică.Câștigătorii de la fiecare categorie vor fi recompensați cu diplome, cupe și premii în bani, dar cel mai de preț premiu îl reprezintă prieteniile care se leagă în cadrul competiției și poveștile celor mai experimentați veterani.La sfârșitul lunii august, terenurile Clubului Idu vor găzdui turneul Mamaia Idu Trophy, destinat doar sexului frumos. Premiile totale ale competiției sunt în valoare totală de 25.000 de dolari. Organizatorii așteaptă jucătoare din toate colțurile țării, cu atât mai mult cu cât, pe lângă premiile în bani puse la bătaie, se pot câștiga la Mamaia și câteva puncte WTA.Înscrierile la această competiție sunt încă deschise.