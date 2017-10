Audi a publicat imagini cu model S3 Sportback

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Audi a publicat primele poze și informații oficiale cu noul S3 Sportback, model ce va debuta oficial la Salonul Auto de la Geneva, scrie inautonews.com.Noul S3 Sportback are un motor 2.0 TFSI și dezvoltă 300 CP. Audi S3 Sportback ajunge de la 0-100 km/h în doar 5,5 secunde, iar viteza maximă este limitată la 250 km/h.Consumul mediu al noului model este sub 7 litri la sută. S3 Sportback are o lungime de 4.324 mm, o lățime de 1.785 mm, 1.404 înălțime și o greutate de 1.445 kg.