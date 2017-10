Au prins-o cu pungi de heroină, pastile şi bani în... vagin

Au prins-o cu pungi de heroină, pastile și bani în... vagin

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

In urma unei perchezitii corporale efectuate de catre politia din Scranton, SUA, o femeie a fost prinsa cu pungi de heroina, pastile si bani ascunse in vagin, informează Apropo.ro. Dupa ce a facut accident cu masina, o femeie suspectata ca ar fi jefuit motelul Dunmore Inn din Scranton, Pennsylvania, a fost perchezitionata de politie, acestia gasind asupra ei o cantitate considerabila de drogurisi bani, ascunse intr-un loc mai... sensibil. Ofiterii de politie veniti la fata locului au fost instruiti prin statie sa o retina pe soferita, Karin Mackaliunas, in varsta de 27 de ani, fiind suspecta in jaful unui motel din apropiere. In urma primei perchezitii, politistii au gasit asupra femeii trei pungi de heroina si au decis sa o escorteze pana la sectie pentru a efectua mai multe investigatii. Pe drum, unul dintre politisti a observat ca femeia se agita pe bancheta din spate si, odata ajunsi la sectie, acestia au efectuat o perchezitie mai amanuntita. Mare le-a fost surpriza sa constate ca femeia avea ascunse in vagin 54 de pungi de heroina, 31 de pungi goale (tot pentru impachetarea heroinei), 8,5 pastile si 51,22$ (ceea ce inseamna ca erau si monede). Ulterior aceasta a primit mai multe capete de acuzare pentru posesie de substante ilegale.