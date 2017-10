Au început petrecerile în Vama Veche

Ştire online publicată Luni, 15 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Clubul Goblin Vama Veche și-a redeschis porțile! Marele eveniment, sugestiv intitulat Hot Summer Reopening, durează trei zile și trei nopți, iar surprizele se vor ține lanț!Vineri, 12 iulie, Omul cu Șobolani și The Mono Jacks sunt live pe scena Goblin. Sunt primele trupe care vor cânta în noua locație și care vor inaugura un eveniment unic marca Goblin, Local Jam. Ce înseamnă Local Jam? Simplu. În fiecare week-end, până la toamnă, în Goblin Vama Veche vor concerta cele mai tari trupe și artiști români ai momentului. Urmează SubCarpați, Alternosfera, Vița de Vie, Robin and the Backstabbers, CTC, Șuie Paparude, E.M.I.L, Gojira & Planet H și mulți alții!Sâmbătă, 13 iulie, Goblin Vama Veche este gaza unui proiect unic - Iubesc... - al fotografului Marta Popescu. Toată lumea este invitată în Goblin să facă o fotografie, singur(ă) sau cu prietenii, ținând în mână o foaie pe care a scris ce iubește! Este ultima locație din turneul național al Martei Popescu, așa că după ședința foto va urma un party pe cinste, până dis de dimineață!