Au început filmările pentru cel de-al șaselea sezon "Chefi la cuțite"

La nicio lună de la difuzarea finalei de poveste „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Gina Pistol s-au reîntors pe platouri pentru a filma un nou sezon al celui mai iubit cooking show. Dacă chef Scărlătescu a fost ocupat cu selfie-urile, iar chef Bontea a fredonat mai toată ziua pe platouri, chef Dumitrescu, câștigătorul ultimului sezon, și-a făcut apariția într-un mod inedit: pe o trotinetă electrică.







Revederea a fost așteptată de toți cei patru, iar chefii, în ciuda rivalităților din confruntările pe echipe ale sezonului trecut, s-au bucurat să își reia locul la masa jurizării pentru etapa lor preferată a emisiunii: jurizările pe nevăzute. Aceștia au declarat că degustarea unor preparate misterioase și încercarea de a ghici ce personaj se află în spatele ușilor îi lasă de multe ori fără replică.







„Sezonul trecut am primit ostropel de pui cu piure de cartofi din partea unei concurente ce practica sado-maso. Toți trei am acordat câte un cuțit și am rămas fascinați când s-au deschis ușile, pentru că ne așteptam să intre o bunicuță simpatică. A fost o jurizare de poveste, tocmai de aceea suntem tare curioși să vedem ce ne rezervă valul nou de concurenți înscriși anul acesta!”, a afirmat chef Scărlătescu.







Sezonul șase ascunde multe surprize, atât pentru telespectatori, cât și pentru chefi, iar pentru o parte din candidați, un nou sezon înseamnă o nouă șansă de a demonstra că au sarea și piperul necesar unei competiții „la cuțite”.