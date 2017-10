Au fost circa 400 de salsişti 100%

Curs de dans… 10 minute pauză… curs de dans…

Au fost circa 400 de salsiști 100%

Unul dintre principalii organizatori ai evenimentului este Willmark Rizzo Hernandez, cunoscut publicului din România datorită participării sale în juriul de la „Dansez pentru tine“, dar și ca realizator al emisiunii „Latino Party” de la radio InfoPro. Și dacă printre salsiști la Constanța au mai fost prezente și alte nume sonore, neaveniților micuțul Will le-a „folosit” pe post de vedetă. Așa că l-am întrebat de ce un Congres de salsa în România: „Pentru că este un excelent prilej de a se întâlni cei mai buni dansatori de salsa din lume cu fanii lor, cu studenți de la școlile de salsa din România. Nu sunt foarte mulți, dar este un fenomen care crește și am considerat că abia anul acesta ne permitem să-l facem, deoarece, pe de o parte, este și foarte scump. Au fost trei zile de salsa, cu demonstrații de salsa de la instructori autohtoni până la instructori străini, după care seara petreceri, iar în cursul zilei cursuri de dans de la 10 dimineața până la 10 seara. Curs de dans… 10 minute pauză… curs de dans… Pe trei niveluri: începători mediu și avansat. Instructori din Miami au venit să predea cuban style, Luis Vasquez și Melissa Fernandez au venit pentru a patra oară în România să predea LA, fiind, de altfel, inventatorii acestui stil, dar și alte stiluri: columbian style, new-york, un pic de mambo”.Unul dintre principalii organizatori ai evenimentului este Willmark Rizzo Hernandez, cunoscut publicului din România datorită participării sale în juriul de la „Dansez pentru tine“, dar și ca realizator al emisiunii „Latino Party” de la radio InfoPro. Și dacă printre salsiști la Constanța au mai fost prezente și alte nume sonore, neaveniților micuțul Will le-a „folosit” pe post de vedetă. Așa că l-am întrebat de ce un Congres de salsa în România: „Pentru că este un excelent prilej de a se întâlni cei mai buni dansatori de salsa din lume cu fanii lor, cu studenți de la școlile de salsa din România. Nu sunt foarte mulți, dar este un fenomen care crește și am considerat că abia anul acesta ne permitem să-l facem, deoarece, pe de o parte, este și foarte scump. Au fost trei zile de salsa, cu demonstrații de salsa de la instructori autohtoni până la instructori străini, după care seara petreceri, iar în cursul zilei cursuri de dans de la 10 dimineața până la 10 seara. Curs de dans… 10 minute pauză… curs de dans… Pe trei niveluri: începători mediu și avansat. Instructori din Miami au venit să predea cuban style, Luis Vasquez și Melissa Fernandez au venit pentru a patra oară în România să predea LA, fiind, de altfel, inventatorii acestui stil, dar și alte stiluri: columbian style, new-york, un pic de mambo”.