Atlantinda a fost descoperită în sudul Spaniei, potrivit unor cercetători americani

Ştire online publicată Luni, 14 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O echipă de cercetători americani crede că a descoperit ruinele orașului dispărut Atlantida, undeva la nord de Cadiz, pe coasta de sud a Spaniei, informează Reuters. Povestea fabulosului oraș Atlantida a captivat umanitatea de secole. Acum, o echipa de arheologi și geologi americani este convinsă că Atlantida, inundată ca urmare a unui tsunami, este scufundată la nord de Cadiz. Profesorul Richard Freund of the University of Hartford, Connecticut, coordonatorul echipei spune, citat de dailymail: "Aceasta este puterea unui tsunami. Este greu de crezut cum poate fi ștearsă o insulă de 60 de mile". Cercetătorii au folosit o fotografie din satelit a orașului scufundat pentru a găsi situl, apoi radare de mare adâncime, hărți digitale și alte tehnologii subacvatice. Citește mai departe...