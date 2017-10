Atenţie, în Bulgaria se fură maşini!

Atenție, în Bulgaria se fură mașini!

Sâmbătă, 10 August 2013.

Vacanța petrecută la vecinii bulgari nu se termină de fiecare dată cu bine. La fel ca în anii trecuți, mulți dintre turiștii români care și-au făcut concediul pe litoralul bulgăresc al Mării Negre s-au întors cu amintiri neplăcute. Automobilele le-au fost furate chiar din fața hotelurilor iar cazurile nu și-au găsit rezolvarea. Ministerul Afaceri Externe vă recomandă ca înainte de a trece Dunărea la vecinii de la sud să încheiați asigurări antifurt pentru automobile.Mariana Nițu, o turistă din România, a rămas fără mașină după ce și-a parcat-o la hotelul unde era cazată, în Bulgaria. "Ne-a fost furata mașina. Am plecat cu patru masini si ne-am intors cu trei. Cand am ajuns la hotel era paznicul la intrarea în parcare, parcare cu barieră, ne-a indicat locul și am parcat. În dimineața în care am vrut sa plecam cu masina am constatat ca masina nu mai este. Am încercat sa stam de vorbă cu managerul hotelului, unul din ei era roman. A facut mare scandal. Toți românii erau nemultumiti, se mai furaseră din camere mai multe obiecte", a declarat MARIANA NIȚU, citată de realitatea.net.