Atenţie! Cafeaua înhibă creativitatea

Atenție! Cafeaua înhibă creativitatea

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Amatorii de cafea au acum un nou motiv pentru a se bucura de băutura preferată. Potrivit unor studii recente, cafeaua are efecte cu adevărat miraculoase: ea ajută la prevenirea cancerului de piele și a bolii Alzheimer, reduce riscul de insuficiență cardiacă și de diabet, îmbunătățește vederea și, posibil, protejează ficatul.Dar, pe lângă toate acestea, cafeaua este un excelent antidepresiv. La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Harvard School of Public Health. Rezultatele studiului lor au fost publicate în ediția din iulie a revistei The World Journal of Biological Psychiatry. Da, cafeaua ajută la concentrare și la creșterea atenției, însă paradoxul constă în aceea că procesul de creație și găsirea de soluții non-standard reușesc mai bine într-o stare de conștiență diluată, când mintea este mai puțin focusată. Cofeina, însă, tocmai o astfel de stare tinde să preîntâmpine.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)