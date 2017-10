Google va lansa un sistem de operare, contestând supremația Microsoft

Atac la Microsoft

Google Inc., compania ce deține cel mai utilizat motor de căutare pe internet, plănuiește lansarea unui sistem de operare menit a contesta supremația Windows, sistemul produs de liderul pieței, Microsoft Corp., relatează Reuters. Sistemul de operare se va baza pe browserul web Chrome, a declarat grupul Google, pe un post pe blog. Acesta va fi destinat laptopurilor de cost redus, urmând a fi disponibil începând cu a doua jumătate a anului 2010. Planurile Google intensifică concurența cu Microsoft, cel mai mare producător de software din lume. Pe lângă browsere web, cele două companii mai concurează și pe piața motoarelor de căutare pe internet. Google mai atacă dominanța Microsoft și pe piața pachetelor office, prin oferirea de servicii office online. „Primim multe mesaje de la utilizatori, iar acestea au o temă comună - calculatoarele trebuie îmbunătățite“, a precizat Google. Sistemul de operare Chrome va fi open-source, astfel dezvoltatorii vor avea acces la întreaga arhitectură și, conform declarațiilor Google, Chrome va fi construit pe baza Linux, alt sistem de operare open-source. Google a precizat că acest sistem de operare nu va putea fi atacat de viruși și nici nu va necesita instalarea de sisteme de securitate. Manevra Google ar putea reduce prețurile la PC-uri Intenția Google Inc. de a concura pe piața sistemelor de operare cu principalul producător de software din lume, Microsoft Corp., ar putea duce la o scădere a prețurilor la calculatoarele personale, într-o perioadă în care prețurile scad deja pe fondul concurenței cu laptopurile, relatează Reuters. Analiștii se așteaptă ca Google să ofere sistemul de operare Chrome pentru o sumă modică sau chiar gratis, odată cu lansarea acestuia, în a doua jumătate a anului 2010, decizie ce ar putea declanșa un război al prețurilor cu Microsoft. Chiar dacă Windows este sistemul de operare dominant, cu o cotă de piață de peste 90%, analiștii sunt de părere că Microsoft nu va ignora provocarea Google. Noul sistem de operare al Microsoft, denumit Windows 7, va fi disponibil din luna octombrie. „Strategia Microsoft va fi aproape sigur una legată de prețuri“, a declarat Brent Williams, analist al Benchmark Co. „Acum a apărut un concurent cu influență și notorietate, iar acesta este Google”, a precizat Williams.