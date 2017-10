Astă-seară, cap de afiş Cradle of Filth

Astă-seară, cap de afiș Cradle of Filth

Începând din această seară, 50 de trupe vor urca pe scenele Stufstock 5 Greenfest de la Vama Veche, până pe 19 august. Metaliștii de la Cradle of Filth, punkerii de la Toy Dolls și Dandy Warhols și funkerii de la Defunkt vor ține capetele de afiș ale celor patru seri Stufstock 5 - Greenfest pe scena de la Marina Park. Pe scena La șoni vor urca începând cu ora 16, EVO, Tep Zepi, Mauser. Scena Marina Park, îi va găzdui de la ora 19, pe DJ Vania, Last Hope (Bulgaria), Coma, IPR, Altar, Cradle of Filth (în jurul orei 23), Luna Amară, Neurotica, Sunshine (Cehia), Survolaj. Pe scena la răsărit distracția începe la ora 4 cu DJ Marika, urmată de Blanoz.