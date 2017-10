Assassin’s Creed, cel mai bine vândut joc în 2007

Jocul produs de studiourile Ubisoft, Assassin’s Creed, a reușit să câștige locul I în topul britanic al celor mai bine vândute jocuri din 2007, anunță hit.ro. Pe locul doi în acest top s-a clasat jocul FIFA 08, care a ratat la mustață primul loc din clasament: doar 1.000 bucăți mai trebuia vândute din acest titlu pentru a ocupa prima poziție a clasamentului. Call of Duty 4: Modern Warfare, jocul cel mai bine vândut în perioada de Crăciun, a căzut două poziții în acest top, ocupând doar locul trei la finalul anului 2007. Pe locul patru s-a situat The Simpsons Game, iar pe locul cinci a rămas, ca și de Crăciun, Need for Speed ProStreet. Locul șase a fost ocupat de Pro Evolution Soccer 2008, pe poziția a șaptea situându-se WWE Smackdown vs. Raw 2008. Pe locul opt în topul celor mai bine vândute jocuri din 2007 a rămas More Brain Training, iar poziția a noua din acest clasament a fost ocupată de Guitar Hero III: Legends of Rock. Ultimul loc din Top 10 a fost ocupat de jocul celor de la Sega: The Golden Compass.