Aspirina este interzisă la copiii sub 12 ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În orice casă, dulăpiorul cu medicamente este dotat cu clasica aspirină sau cu cea îmbogățită cu vitamina C. Este poate prima pilulă către care ne îndreptăm atunci când ne doare ceva sau simțim primele semne de gripă. Pentru noi face minuni, dar pentru copiii noștri ea poate fi deosebit de periculoasă. Folosirea aspirinei a fost asociată de cercetătorii în medicină cu sindromul Reye, o boală rară, dar foarte gravă, care afectează copiii aflați în convalescență după o infecție virală. Deși cauza bolii nu este cunoscută, studiile au demonstrat că această afecțiune e mai posibil să apară la copiii cărora le-a fost administrată aspirină. Din 1986, producătorilor de aspirină li s-a cerut să includă în instrucțiunile de utilizare și un avertisment, pentru a nu se administra medicamentul copiilor cu varicelă sau simptome de gripă. Dar din moment ce nu putem ști care este cauza simptomelor copilului, cel mai bine e să nu-i administrăm niciodată acest medicament dacă doctorul nu-l prescrie. Sindromul Reye afectează aproape exclusiv copiii sub 16 ani, mai frecvent în ianuarie, februarie și martie, sezonul răcelilor, deși au fost raportate cazuri și în restul anului. Este atât de rar încât, de multe ori, diagnosticul este greșit: encefalită, meningită, supradoză de medicamente sau otrăvire. Lăsat netratat, sindromul poate duce rapid la încetarea funcționării ficatului, afectarea creierului și chiar moarte. Punerea diagnosti-cului la timp crește în mod semnificativ șansele de supra-viețuire ale copilului. Primele semne: respirație rapidă, diaree și vărsături La copiii cu sindrom Reye glicemia scade brusc, în timp ce crește nivelul de amoniac și aciditatea sângelui. În același timp, ficatul se umflă și acumulează depozite de grăsime. Se poate umfla și creierul, ceea ce provoacă pierderea cunoștinței și convulsii. Simptomele apar, de obicei, la o săptămână după o infecție virală, cum este varicela, gripa, răceala, infecțiile căilor aeriene superioare. La copiii sub doi ani, primele semne ale bolii sunt diareea și respirația rapidă. La copiii mai mari, primele semne sunt vărsăturile repetate, somnolența, letargia. Pe măsură ce boala progresează apare confuzia, comportamentul agresiv sau irațional, slăbiciunea sau paralizia mâinilor și picioarelor, convulsiile, pierderea cunoștinței. Toate aceste simptome necesită tratament de urgență, el putând salva viața copilului. Nu există nicio analiză specifică sindromului Reye. Uneori este nevoie de analize mai invazive pentru a stabili dacă nu cumva există alte boli care dau aceleași simptome. Se poate face o puncție lombară pentru a verifica dacă există o meningită sau encefalită, o biopsie a ficatului sau o tomografie computerizată. Odată pus diagnosticul, tratamentul se face în spital. Se pot folosi insulină, corticosteroizi sau fluide administrate intravenos, însă aceasta este treaba personalului medical. Citiți cu atenție prospectul oricărui medicament Ca părinte, trebuie să știm cum putem să prevenim apariția bolii. Regula de bază este că niciun copil sub 12 ani nu are voie să ia aspirină, mai ales atunci când suferă de o infecție virală. Întotdeauna se verifică prospectul sau eticheta înainte de a da medicamente unui copil. Aspirina poate să apară unde nici nu ne așteptăm. Această substanță poate să fie trecută pe prospect și sub alte nume: acid acetilsalicilic, acetilsalicilat, acid salicilic, salicilat. La copiii cu infecții virale se pot folosi medicamente pe bază de acetaminofen, sau ibuprofen pentru a reduce febra și a ușura durerile. Există și boli al căror tratament conține doze mari de aspirină. În aceste cazuri, copilul trebuie protejat împotriva infecțiilor virale prin vaccinuri.