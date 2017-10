Asistenţă IT gratuită la domiciliul clientului

Asistență IT gratuită la domiciliul clientului

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Noul parteneriat între Computer Troubleshooters - CT și Onestop.ro oferă posibilitatea clienților care achiziționează un calculator desktop sau un notebook în cadrul magazinului virtual de a beneficia de două ore de suport tehnic gratuit la domiciliul acestora. Parteneriatul dintre cele două companii are scopul de a aduce pe piață un serviciu nou constând în produsele competitive ca raport calitate/preț de pe site-ul OneStop și servicii de calitate oferite de franciza nr. 1 din lume în domeniul IT. Începând cu luna septembrie, toți cei care achiziționează de pe site un calculator, fie el desktop sau laptop, indiferent de marcă, beneficiază de acest avantaj. Odată cu produsul ce va fi livrat gratuit la sediul clientului, acesta va primi și un certificat de service, pe baza cărui va putea contacta și stabili o întâlnire cu un reprezentant CT. Cele două ore de asistență tehnică pot include instalarea calculatorului, a sistemului de operare, sau a unor programe antivirus, setarea Outlook-ului sau orice alte servicii care se pot desfășura în limita timpului disponibil.