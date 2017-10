Şase milioane de utilizatori Facebook, cu datele personale furate

Șase milioane de utilizatori Facebook, cu datele personale furate

Marţi, 25 Iunie 2013

Atunci când vine vorba de protecția datelor personale, Facebook nu se bucură de cel mai bun renume, iar ocazionalele breșe de securitate nu fac decât să amplifice neîncrederea utilizatorilor. Din fericire, cea mai recentă problemă a afectat un număr redus de utilizatori. Conform declarației Facebook, numerele de telefon și adresele de email asociate cu circa 6 milioane de conturi au putut fi accesate de persoane care nu aveau dreptul de acces la acestea, problema având circa un an vechime.Aceste informații, care ar fi trebuit să fie folosite doar intern, au putut fi accesate ulterior de către utilizatorii care au folosit instrumentul Download Your Information (DYI). Datele colectate astfel au inclus adresele de email sau numerele de telefon ale persoanelor cunoscute sau prietenilor acestora, chiar dacă utilizatorul nu le putea accesa direct pentru că nu stabiliseră o relație Facebook.Facebook a afirmat că această breșă de securitate este activă de anul trecut, ea fiind închisă prin blocarea temporară a serviciului Download Your Information (DYI) și, ulterior, prin rezolvarea problemelor codului software. Compania a început să trimită mesaje email de atenționare pentru utilizatorii afectați, lipsa acestuia din Inbox însemnând că nu ați fost afectat.