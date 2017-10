Artistul care dă viaţă chihlimbarului

Artistul care dă viață chihlimbarului

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Încă din era paleoliticului chihlimbarul era considerat zăcământ prețios. El era folosit adesea pentru tratarea diferitelor boli precum: hepatita, miopie, malarie, răceală, intoxicații alimentare etc.Ion Mocanu, un basarabean stabilit de câțiva ani în Mangalia i-a găsit altă întrebuințare încă din anii ’85, și anume aceea de a-l folosi pentru tablourile sale expuse într-un magazin din stațiunea Mamaia. Acesta lucrează la aceste creații împreună cu o echipă de pictori, condusă de fiul său Vladimir Mocanu, de asemenea ei având o galerie deschisă și în Chișinău, la Muzeul de Etnologie și Ținut Natal.Ion Mocanu a navigat 37 de ani, timp în care pe nave de cercetări științifice a studiat multe lucruri precum: flora, fauna, hidrologia, găurile de ozon, acest lucru făcându-l să își îndrepte atenția spre artă, folosind acest „remediu contra multor boli” după cum era supranumit.„Am procurat chihlimbarul din Rusia, când prețul lui era mai puțin de trei ruble kilogramul. Salariul fiind bun am cumpărat câteva tone. După o prelucrare tehnologică, l-am adus în forma de a fi folosit” mărturisește acesta.Cel mai simplu tablou poate fi realizat în două-trei zile, iar cel mai complicat poate dura câteva luni. Ion Mocanu pune suflet in ceea ce face, de aceea consideră că tabloul trebuie să aibă energia necesară, spunând astfel că: „Valoarea tablourilor depinde de patru lucruri: cantitatea chihlimbarului aranjat pe tablou, dimensiunile chihlim-barului, culoarea chihlimbarului, compoziția lui”. Culorile fiecărui tablou sunt realizate cu o vopsea specială, fiind date cu pensula sau cu un aparat. Fiecare tablou are povestea lui, artistul dându-le multora și titluri precum „Apus de soare”, „Noapte polară”, dar cele mai multe sunt imortalizate din natură. Cu toate acestea, turiștii prezintă interes dar nu cumpără, lucru ce îl nemulțumește pe artist.„Ar fi de preferat mult mai bine. Din an în an, românul se răcește tot mai mult. Le plac, adresează întrebări și la final spun că nu au bani”.Prețurile tablourilor variază, cele mai mici pornesc de la 20 lei si pot ajunge până la 400 lei, în funcție de mărime si de ceea ce prezintă.Fiecare operă de artă este lucrată ma-nual, chiar și ramele care sunt de o fru-musețe rară.Mădălina CIUPERCĂ