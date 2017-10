Artiştii părăsesc litoralul cu buzunarele aproape goale

Artiștii părăsesc litoralul cu buzunarele aproape goale

Artiștii veniți să facă bani pe litoral nu au avut parte de un sezon estival prea generos. În 2009, turiștii nu s-au dat în vânt după artă, preferând să-și cheltuiască banii pe distracții, chindii și excursii în județ. Atât Mamaia, cât și stațiunile din județ au fost pline de artiști veniți să-și vândă lucrările în lunile de vară. Pictori, sculptori, caricaturiști - cu toții s-au simțit atrași de litoral precum de „El Dorado”. Din păcate, pentru mulți dintre ei, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, astfel încât au fost nevoiți să plece acasă cu buzunarele goale. Deși expozițiile de pictură sau sculptură, unele dintre ele chiar foarte frumoase, nu au dus lipsă de admiratori, nivelul vânzărilor a fost foarte scăzut. „Turiștii se opreau din drum, priveau cu interes tablourile, ne lăudau stilul, dar foarte puțini au scos bani din buzunar pentru a cumpăra ceva. În două luni, cât am stat în stațiune, am vândut doar cinci lucrări, cu mult sub așteptări. Se spune că lumea nu are bani. Eu nu cred treaba asta. Bani sunt, dar nu pentru artă. Dacă au de ales între mâncare / băutură și artă, marea majoritate a românilor preferă prima variantă”, a declarat Constantin Iorga, pictor venit la Mamaia tocmai de la Baia Mare. La fel de triști au părăsit Constanța și sculptorii. Cei mai mulți, au prezentat lucrări în lemn, de diverse dimensiuni și tematici, reproduceri sau originale, cele din urmă fiind și mai scumpe. Turiștii nu au găsit loc în bagajul de cadouri pentru sculpturi decât în rare rânduri, iar atunci au investit sume de maximum 100 de lei. „Pentru o sculptură de calitate, trebuie să aloci zeci și sute de ore de muncă. La final, satisfacții ai, dar nu materiale, pentru că românii nu au arta printre priorități. Cât am cheltuit pe masă și cazare, pe timpul sezonului, nu am acoperit din vânzări”, ne-a spus bucureșteanul Adrian Arsene, student la arhitectură și care are sculptura drept cea mai mare pasiune. Caricaturiștii, salvați de prețurile mici Mai bine s-au „mișcat” caricaturiștii, a căror ofertă a avut priză la turiști. Foarte bine s-au vândut portretele haioase alb-negru, făcute în tuș, „la minut”. Pentru sume variind între 10 și 30 de lei, alocând circa un sfert de ceas, turistul se alegea o amintire foarte frumoasă de la mare, așa că afacerea a generat profit. Tot la capitolul artiști, îi putem încadra și pe „pictorii de trupuri”, cei care fac tatuaje, pe iluzioniști sau pe cântăreții la chitară, vioară ori acordeon. În cazul acestora, investițiile au fost mai mici - doar în „obiectul muncii” și autorizații -, astfel încât, acum, la ora bilanțului, pot spune că s-au ales cu ceva bănuți după aventura pe litoral.