Artiştii constănţeni „joacă” iar în stradă

Artiștii constănțeni „joacă” iar în stradă

Începând de astăzi, angajații Teatrului de Stat Constanța sunt iarăși pe drumuri. Ieri, Consiliul Județean Constanța a luat cunoștință, oficial, de atacarea în contencios administrativ, de către Instituția Prefectului, a hotărârii nr. 131/2007, care prevedea înființarea Teatrului de Stat Constanța. Și cum hotărârea cu pricina este suspendată, atât timp cât se va judeca procesul, instituția nu poate funcționa. În cadrul unei conferințe de presă, președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a anunțat, că, în aceste condiții, instituția pe care o conduce nu mai poate plăti salariile și nici celelalte cheltuieli ale Teatrului de Stat Constanța, fapt pentru care, începând de astăzi nu are decât să îi trimită pe cei aproape 150 de angajați din instituția de spectacol la prefect și „să îi plătească Culețu din buzunar". Constantinescu a înaintat ieri către primul ministru și către ministrul culturii și cultelor o adresă prin care le-a cerut celor doi „intervenția de urgență pentru deblocarea crizei la care s-a ajuns". „Primului ministru i-am cerut să îl schimbe din funcție pe prefectul Dănuț Culețu pentru incompetența profesională și prejudiciile grave aduse locuitorilor județului Constanța", a declarat Constantinescu, care și-a strigat neputința, declarând: „Nu mai știu ce să mai fac ca să putem funcționa în acest județ". Constantinescu a deplâns așadar „decesul din viața culturală constănțeană" dar, în același timp, a ținut să menționeze că instituția pe care o conduce are dreptul de a înființa și finanța un teatru și, de asemenea, are același drept de a nu aloca buget unei alte instituții de acest gen. În acest ultim caz se regăsește Teatrul Fantasio, care, conform hotărârii Instanței de la Iași, există, fără buget însă. Pentru situația creată în prezent în cultura constănțeană, Nicușor Constantinescu îl învinovățește pe prefectul Culețu, acuzându-l pe acesta de abuz în serviciu. Programată pentru aseară, premiera spectacolului „Vrăjitoarele din Salem" s-a desfășurat totuși, „din respect pentru public", așa cum a ținut să menționeze Constantinescu.