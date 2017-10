Armin van Buuren şi Tiesto au încins litoralul românesc

Armin van Buuren și Tiesto au încins litoralul românesc

Nebunie mare la The Mission Dance Week-end 2009, cel mai așteptat eveniment al sfârșitului de săptămână. În prima seară a mega-concertului, vineri spre sâmbătă (31 iulie, 01 august), Armin van Buuren a făcut atmosferă timp de trei ore. Artistul s-a lăsat așteptat jumătate de oră, dar și-a recompensat spectatorii cu un show de excepție. Seara de sâmbătă, 1 august, a început în același ton, greii muzicii house fiind prezenți pe scenă. Dacă vineri Armin van Buuren a susținut un concert de zile mari, sâmbătă a fost rândul lui Tiësto să continue distracția. Tiësto a urcat pe scenă puțin după miezul nopții și a mixat timp de trei ore, fără pauză. Duminică, la ora 06,00, Sven Vath încă se mai afla la pupitrul de mixaj, îmbibat de alcool și fermecat de animatoare. Muzică în surdină, până la miezul nopții Pe plaja din Năvodari, la Hanul Piraților Beach, miile de turiști care au venit special pentru eveniment au dansat frenetic și au ascultat muzică alături de cei mai renumiți DJ din lume. Pe scenă au mai urcat Negru, Livio & Roby, Glenn Morrison, Mylo, Faster și Geore G., Kaskade și Groove Armada. „Mi-am luat bilete pentru ambele seri, însă am venit în mod special pentru Armin van Buuren. M-am distrat pe muzica lui și m-am bucurat nespus că am avut ocazia să-l ascult live. A fost un super eveniment”, a declarat Alexandra din Ploiești. „Am ascultat live-uri pe care nu o să le uit niciodată”, a mărturisit Alex, partenerul Alexandrei. Dacă Dj-ii i-au ținut în priză pe spectatori și i-au încântat cu muzica de calitate, organizatorii au întins la maxim nervii celor prezenți. Ca să cumperi orice, trebuia să iei jetoane de consumație de la un stand, ca mai apoi să mergi la alt stand să-ți achiziționezi produsul plătit. „Mi s-a părut o tâmpenie să fac două drumuri și să stau la cozi interminabile. Nu știu ce a fost în mintea organizatorilor. Și nu am înțeles nici de ce muzica, în ambele seri, a fost dată încet până să intre Armin van Buuren și Tiësto”, s-a plâns Florian din Constanța. În ambele seri, traficul a fost foarte lejer față de anii precedenți. Sâmbătă, în jurul orei 22,00, s-au format mici ambuteiaje în stațiunea Mamaia, însă nimeni nu a ajuns cu întârziere la eveniment. În cifre, The Mission Dance Week-end a însemnat 20 de ore de muzică live, cu 12 DJ, cei mai buni din lume, și aproximativ 20.000 de fani ai muzicii house, în ambele seri.