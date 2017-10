Aretha Franklin şi-a anulat toate concertele pentru următoarele şase luni

Aretha Franklin și-a anulat toate concertele pentru următoarele șase luni

Cântăreața americană de muzică soul Aretha Franklin a anunțat că își anulează, la recomandările medicilor, toate concertele programate până în primăvara anului viitor. Acest anunț a fost făcut la doar câteva zile după ce renumita artistă americană a părăsit un spital din Detroit, pe 30 octombrie, unde se internase din motive necunoscute. „Cântăreața le cere scuze fanilor și colegilor pentru anularea acestor concerte. Doamna Franklin se odihnește la domiciliu, însă este foarte nerăbdătoare să plece din nou la drum pentru a cânta în fața numeroșilor ei fani din lumea întreagă”, se afirmă într-un comunicat de presă. Printre concertele anulate se afla și un show, programat pentru luna decembrie, la Detroit, unde diva americană urma să cânte cu fostul membru al grupului Temptations, Dennis Edwards, cu care cântăreața a fost logodită în tinerețe. În august, Aretha Franklin și-a anulat alte două concerte pe care urma să le susțină la New York, după ce a căzut în reședința ei, fracturându-și două coaste. Aretha Franklin, supranumită „Regina muzicii soul”, a câștigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 și 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziariști „Premiul Aretha”. În 1987, Aretha Franklin a devenit prima cântăreață inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2009, ea a cântat live la ceremonia de învestire în funcția de președinte al SUA a lui Barack Obama.