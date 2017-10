Arestată pentru că a pus pe Facebook poze cu pacienţii

Arestată pentru că a pus pe Facebook poze cu pacienții

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O asistentă medicală a fost arestată și a primit interdicția de a mai folosi internetul, după ce a publicat pe Facebook imagini obscene cu pacienții săi, scrie Daily Mail.Nai Mai Chao, o asistentă de 26 de ani din Portland, a publicat pe Facebook fotografii cu zonele intime a cel puțin doi pacienți care își făceau nevoile la bazinet, deoarece erau imobilizați la pat și nu se puteau deplasa la toaletă. Asistenta nu s-a mulțumit cu simpla postare a imaginilor pe rețeaua socială, ci a ținut să le completeze cu descrieri denigratoare la adresa pacienților săi.Femeia a fost concediată de la clinica unde lucra și i s-a ridicat dreptul de a mai profesa vreodată în sistem. Ea a fost arestată și obligată să adreseze o scrisoare de 1.000 de cuvinte prin care să își ceară scuze pentru ofensa adusă intimității pacienților săi. În plus, asistenta nu mai are voie să acceseze rețele de socializare cum ar fi Facebook, Google Plus sau Twitter.Nai Mai Chao a intrat la închisoare în luna septembrie a anului, după ce o colegă de muncă a recunoscut un pacient în pozele de pe Facebook și a raportat imaginile unui superior.