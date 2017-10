Aplicaţii pentru smartphone care te ajută să slăbeşti

Aplicații pentru smartphone care te ajută să slăbești

Ştire online publicată Vineri, 23 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai gândit vreodată că ești norocoasă pentru faptul că trăiești în această epocă a vitezei și a telefoanelor inteligente? Iată care sunt aplicațiile care te ajută să slăbești.1. Lose It! Lose It! poate deveni un aliat de încredere în cura de slăbire. Este o aplicație pentru smartphone care te ajută să slăbești rapid doar prin schimbarea obiceiurilor de zi cu zi. Îți introduci greutatea, înălțimea și sexul, după care anunți aplicația că ai vrea să ajungi la greutatea X. Aceasta îți va realiza un plan de dietă, îți va calcula caloriile și te va ajuta să consumi echilibrat substanțe nutritive, astfel încât să slăbești.Să nu-ți mai spunem că ai și un manager de rețete și de exerciții fizice, toate menite să te ajute să slăbești. Aplicația este disponibilă pe iPhone.2. Daily Ab Workout. Ai vrea să faci măcar 10 minute de sport pe zi, dar nu ai timp să mergi la sală, iar singură nu știi ce exerciții să practici? Pentru tine există aplicația pentru smartphone Daily Ab Workout, disponibilă pe iPhone și Android. Este vorba despre o aplicație care îți ilustrează mai multe exerciții pentru sculptarea abdomenului, astfel încât, în doar 5-10 minute pe zi, poți obține o siluetă mai armonioasă.3. iCookBook. Nu știi ce să gătești în această seară? Te-ai săturat de rețetele complexe, ticsite de grăsimi? Cu ajutorul ei, ai la dispoziție peste 2.000 de rețete sănătoase și delicioase, ideale pentru slăbit. Aplicația este disponibilă pe iPhone și este considerată cea mai bună aplicație de gătit.4. MyNetDiary. MyNetDiary este o aplicație pentru smartphone asemănătoare cu Lose It. Îți calculează îndeaproape numărul de calorii, dar în același timp te ajută să afli câte calorii are prânzul tău, precum și ce substanțe nutritive îți furnizează. În plus, aplicația pentru smartphone îți prezintă tot felul de grafice, care te ajută să afli cât ai slăbit și te motivează să-ți continui dieta. Aplicația este disponibilă pe iPhone, Android și BlackBerry.(Sursa: www.eva.ro)