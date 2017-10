Apa mării, remediul natural pentru organismul uman

12 Iulie 2011

Apa de mare este o apă minerală care conține clor, sodiu, magneziu și sulf – o combinație benefică pentru organismul uman. Pe lângă acestea, mai conține oligoelemente (zinc, titan, cobalt, iod, crom), care trec prin piele și de acolo în organism, acționând asupra unor țesuturi. Conținutul de minerale al apei de mare nu este același în toate mările și oceanele, cel mai scăzut fiind în Oceanul Arctic (3,5 g/litru), iar cel mai crescut în Marea Moartă (300 g/litru). Marea Neagră are o mineralizare de 17,6 g/litru.Apa de mare are efecte antiinflamatorii și intensifică metabolismul glucidelor, proteinelor, lipidelor, calciului, fosforului.Apa de mare poate fi băută ca o apă minerală obișnuită, după ce a fost diluată cu apă dulce, până la obținerea unei concentrații maxime de 2g săruri/litru. Pentru aceasta, se adună apă cât mai departe de țărm, de la o adâncime de cel puțin 20 de metri. Se poate folosi pentru gargară (gingivite, stomatite) sau la comprese pentru răni.Tratamentul cu apa de mare este practicat în toata lumea – vara, pe litoralul oceanelor și mărilor calde, iar în sezonul rece, în servicii specializate, sub formă de băi calde, dușuri și aerosoli.Pe litoralul românesc, tratamentele cu apă de mare se poate face din luna mai până la sfârșitul lui septembrie, când temperatura apei este în medie de 15-25 grade C, iar cea a aerului de 15-20 grade C.Băile în mare Intrarea în apă se face progresiv, după o baie de soare de cel puțin zece minute. În acest fel, veți evita probleme grave, cum ar fi șocul termic sau stopul cardiac. Apoi, în apă, nu se stă, ci se înoată, se fac mișcări continue sau se fac exercițiile de recuperare indicate de medic.Tot în apă, se poate executa automasaj pe întregul corp. Când marea este mai agitată, acțiunea mecanică a valurilor e un masaj binefăcător pentru piele și țesuturile subcutanate.În prima zi, durata unei băi nu va depăși cinci minute, timpul fiind mărit zilnic cu alte cinci minute. Copiii mici vor sta mult mai puțin; la sfârșitul curei, o baie trebuie să dureze maximum 15 minute, iar pentru copiii mari, până la 20 de minute.