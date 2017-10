Apa cu lămâie nu este un mit!

Sâmbătă, 22 Iunie 2013

Apa plată cu lămâie este o băutură energizantă care aduce multe beneficii sănătății și siluetei. Lămâia ajută la curățirea organismului și are conținut ridicat de vitamina C. Se remarcă prin proprietățile antibacteriene, efectele remineralizante și diuretice, în plus ajută la arderea grăsimilor și la întărirea sistemului imunitar, scrie doctorulzilei.ro. Iată motive importante pentru care ar trebui să bei apă cu lămâieTe energizează. Când începi dimineața cu o cafea, îți încurajezi corpul să producă energie sub forma fluctuațiilor glicemiei și al stresului oxidant, iar efectele sunt de scurtă durată. Apa cu lămâie produce energie în corpul tău prin hidratare și oxigenare de-a lungul întregii zile, fără oxidare în exces la nivel celular.Te ajută să slăbești. Unul dintre beneficiile majore ale consumului de apă cu lămâie este acela de a acționa ca un accelerator în arderea grăsimilor. Atenție însă! Dacă suferi de gastrită sau ulcer gastroduodenal, dieta cu lămâie este total contraindicată. De asemenea, cura cu suc de lămâie nu le este recomandată copiilor și vârstnicilor.Stimulează sistemul imunitar. Vitamina C contribuie la sănătatea sistemului imunitar, însă nu poate fi stocată în corp. Din acest motiv, este important să consumi alimente bogate în vitamina C zi de zi. Bioflavonoizii din lămâie acționează împreuna cu vitamina C pentru creșterea capacităților sale antioxidante și contribuie la stimularea sistemului imunitar.Excelentă pentru îngrijirea pielii. Consumul zilnic de apă cu lămâie poate aduce o îmbunătățire evidentă a aspectului pielii, acționând ca un remediu antiîmbătrânire. (Sursa: www.doctorulzilei.ro)