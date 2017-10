Anvelopele de iarnă - un moft sau o necesitate?

În timpul iernii condițiile meteo se deteriorează considerabil și riscul producerii unui accident crește, potrivit studiilor de specialitate, de șase ori. Tocmai din acest motiv, pentru o siguranță optimă pe toate suprafețele de carosabil întâlnit iarna, fie că este vorba de zăpadă, polei, șosele uscate sau ude, comercianții de anvelope recomandă folosirea anvelopelor de iarnă. Pentru mai multe informații și lămuriri privind importanța utilizării acestora am discutat cu reprezentantul unuia dintre principalii furnizori de anvelope de pe piața constănțeană, Gheorghe Haliț, administratorul de la SC A-Z SRL. Reporter: Anvelopele de iarnă sunt utile numai pe zăpadă? Gheorghe Haliț: Nu, și am să vă spun și de ce. Ele sunt dezvoltate pentru o siguranță optimă pe toate tipurile de carosabil întâlnite în timpul iernii, în această categorie intrând zăpadă, polei, ploaie sau șosele uscate. Odată cu scăderea temperaturii sub 7 grade Celsius, este obligatoriu să se monteze anvelope de iarnă. Rep: Anvelopele de iarnă sunt utile doar la munte sau și în oraș? G.H.: Iarna, în oraș, ca și la munte, vă puteți confrunta cu aceleași condiții meteo, fapt ce contrazice o astfel de teorie. Rep: Dacă montăm lanțuri putem renunța la anvelopele de iarnă? G.H.: Această teorie este falsă întrucât lanțurile nu sunt utilizate decât pe șosele foarte înzăpezite. În plus, mai trebuie luat în calcul că o mașină echipată cu lanțuri nu poate depăși 60 de kilometri pe oră, în timp ce una dotată cu anvelope de iarnă poate ajunge chiar până la 130 kilometri pe oră. Rep: Iarna este suficient să reduci viteza de deplasare? G.H.: Fals. Iarna, pe drumurile ude, la o temperatură sub 7 grade Celsius, la frânarea de la 80 km/h, vă trebuie 34 de metri pentru a vă opri cu anvelopele de iarnă, față de 40 de metri cât aveți nevoie cu cele de vară. Rep: O anvelopă de iarnă este identică cu o anvelopă de vară? G.H.: Amestecul de cauciuc al unei anvelope de iarnă rămâne suplu la scăderea temperaturii în timp ce o anvelopă de vară va începe să se durifice și să își piardă eficacitatea la o temperatură sub 7 grade Celsius. În plus, o anvelopă de iarnă este dotată cu de cinci ori mai multe lamele pentru a asigura o aderență optimă pe toate tipurile de sol întâlnite pe timpul iernii. Rep: O anvelopă de iarnă se uzează mai repede? G.H.: Banda de rulare a anvelopelor de iarnă durează la fel de mult ca și a celor de vară, fiind bine știut faptul că ele sunt studiate pentru un plus de eficacitate în condiții de iarnă. Rep: Achiziția anvelopelor de iarnă presupune un cost suplimentar? G.H.: Costul pe kilometru se păstrează, fiecare din cele două tipuri de anvelope, de iarnă și de vară, urmând să fie utilizate conform condițiilor pentru care au fost proiectate.