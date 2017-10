Anul Nou, pe calendarul de rit vechi

Luni, 11 Ianuarie 2010

Credincioșii creștini de rit vechi sărbătoresc în noaptea de 13 spre 14 ianuarie Anul Nou. Printre ei și macedonenii care în noaptea de Anul Nou petrec obiceiul „vrăjitului”. Potrivit tradiției, flăcăii și fetele se adună în jurul unei mese. Sub diferite vase se așează câte un obiect a cărei semnificație este cunoscută de către toți participanții, dar care nu știu ce obiect este sub ce vas. Fiecare participant alege un vas, iar obiectul aflat sub el va indica într-un fel de ce va avea parte în anul următor cel care l-a ales. Astfel, cine a nimerit un ban va fi bogat, cel care a nimerit oglindă va fi frumos. Acest obicei, prin semnificația obiectelor pe care tânărul sau tânăra le vor găsi sub vasul ales, va desemna și calitățile celui sau celei cu care se vor căsători. Cărbunele va arăta că va fi brunet sau brunetă, banul că va fi bogat sau bogată, etc. Pentru macedoneni, niciodată cozonacii nu sunt mai buni decât cei copți în ajunul Anului Nou. Se spune că este bine ca în acea noapte macedonenii să mănânce carne de porc și linte. Anul Nou va fi sărbătorit în noaptea de miercuri spre joi și de ruși-lipoveni, sârbi și ucraineni, și ei tot ortodocși de rit vechi. (Sursa: Calendarul Intercultural realizat de Institutul Intercultural Timișoara cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice)